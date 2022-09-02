Bloomberg: Serkan Taranoğlu görevden alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sedat Peker'in rüşvet aldığını iddia ettiği danışmanı Serkan Taranoğlu'nu görevinden aldığı öne sürüldü.

Bloomberg'in konuyla ilgili bilgi sahibi yetkililere dayandırdığı haberine göre, Erdoğan perşembe akşamı AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında kurul üyelerine cumhurbaşkanı danışmanı Serkan Taranoğlu'nu görevden aldığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ne olmuştu?

Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker, eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, AKP Erzurum Milletvekili olan kardeşi Zehra Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı danışmanı Serkan Taranoğlu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) üyesi Salih Orakcı hakkında rüşvet iddialarında bulunmuştu.

Peker, Marka Yatırım Holding'in sahibi Mine Tozlu Sineren'den 12 milyon lira rüşvet istendiğini öne sürmüş, Sineren de daha sonra Peker'in iddialarını doğrulamıştı.

Mine Tozlu Sineren Fotoğraf: Marka Yatırım Holding

Sedat Peker 'in "Deli Çavuş" adlı Twitter hesabı üzerinden ortaya attığı rüivet iddiaları üzerine muhalefet partileri suç duyurusunda bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yaklaşık 1,5 yıldır çeşitli iddialarda bulunan organize suç örgütü davasının firari sanığı Sedet Peker'in SPK özelinde ortaya attığı son "rüşvet” iddialarına ilişkin soruşturma başlattığını duyurmuştu. Böylece ilk kez yargı, Peker'in iddialarıyla ilgili harekete geçmiş oldu. Ancak Başsavcılık açıklamasında Peker'in adını anmadı, soruşturmaya dayanak olarak SPK'nın suç duyurusu ve iş insanı Mine Tozlu Sineren'in Halk TV'deki iddialarını gerekçe gösterdi. Savcılık, soruşturmanın ilk adımı olarak Mine Tozlu Sineren'i ifadeye çağırdı.

Korkmaz Karaca Fotoğraf: privat

Peker'in iddialarında ismi geçen Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca da geçtiğimiz günlerde sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etmişti.

DW / SSB, JD