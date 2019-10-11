 Bloomberg: İlk tur yaptırımlar şahısları kapsayacak | DÜNYA | DW | 14.10.2019

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DÜNYA

Bloomberg: İlk tur yaptırımlar şahısları kapsayacak

ABD Suriye'deki operasyon nedeniyle Türkiye'ye yaptırım seçeneğini ele alıyor. Bloomberg'e göre ilk yaptırımların şahıslara yönelik olması bekleniyor.

Beyaz Saray

Beyaz Saray

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki operasyonuna ilişkin Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım hazırlığında olduğu bildirildi. Amerikan basınında çıkan bir habere göreTürkiye'ye yönelik yaptırımlar Pazartesi günü açıklanabilir. Uluslararası yayın kuruluşu Bloomberg'ün konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre ilk yaptırımların kişileri kapsaması bekleniyor. Buna ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'ın onayının beklendiği belirtiliyor.

Bloomberg'e bilgi veren ismi açıklanmayan bir kaynak, Trump yönetiminin askeri alışveriş, silah satışı ve Türk ordusuna enerji satışı gibi alanlarda cezai uygulama seçeneği için kapıyı açık bıraktığını da belirtti. Haberde ABD'nin Dışişleri, Savunma ve Maliye bakanlıklarının haftasonu yaptırım seçeneklerini ele aldığı belirtildi.

Bloomberg'ün haberinde Beyaz Saray ve Maliye Bakanlığı'ndan iddia hakkında bir resmi cevap gelmediği de belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump

Türkiye'ye karşı daha sert yaptırım çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor. İnsanlar gerçekten NATO üyesi Türkiye ile savaşa girmemiz gerektiğini mi düşünüyor? Asla bitmeyen savaşlar bitecek" yazdı.

Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı olan Nancy Pelosi ise Suriye'nin kuzeyinden bin Amerikan askerini çekme kararı alan Trump'ı eleştirdi. Pelosi, Suriye konusundaki "tehlikeli karardan" acilen dönülmesi için iki partinin bir tasarı hazırlaması gerektiğini söyledi. Yaptırım hazırlıklarını da değerlendiren Pelosi, Beyaz Saray'ın önerdiğinden daha sert yaptırımların hazırlanması gerektiğini savundu. Pelosi, "Başkanın Türklere bombalamak ve IŞİD'lileri serbest bırakmak için yeşil ışık yaktığı bir durumda kendimizi bulmuşken, Beyaz Saray'ın önerdiğinden daha güçlü bir yaptırım paketimiz olması gerekiyor" diye konuştu.

Cumhuriyetçilerin önde gelen senatörlerinden Lindsey Graham da yaptırımların "felce uğratan" nitelikte olacağını savundu. Graham, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a atıfta bulunacak, "Akan kanı durdurana dek ekonomisini bozacağız" dedi.

DW,dpa/ÖA,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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