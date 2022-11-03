Musk Twitter çalışanlarının yarısını işten çıkaracak

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg haberine göre Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk çalışanlarının yarısından fazlasını işten çıkaracak. Bloomberg'in haberine göre yaklaşık 7 bin çalışanından 3 bin 700'ünün görevine son verilecek. Musk personele iş akdinin feshedildiği bildirimini Cuma günü yapacak. Ayrıca Musk uzaktan ya da evden çalışmaya da son verecek ve Twitter çalışanlarının bazı istisnalar haricinde yeniden ofise gelmelerini isteyecek.

Musk daha önce Washington Post'un Twitter çalışanlarının görevine 1 Kasım'dan önce son vereceği yönündeki haberini yalanlamıştı. Bunun sebebinin tam bu tarihte gerçekleşecek olan hisse senedi opsiyonları olduğu ileri sürülmüştü. Reuters haber ajansı da hafta başında Musk'ın çalışanlarının dörtte birinin işine son vereceğini duyurmuştu.

Twitter yöneticilerinin işine son verdi

Geçen hafta CNBC televizyonu ile Wall Street Journal gazetelerinde çıkan haberlerde Musk'ın, Twitter CEO'su Parag Agrawal'ın yanı sıra, mali işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Ned Sagal ve nefret söylemleri ile yanlış bilgiye karşı mücadeleden sorumlu yönetici Vijaya Gadde'nin işine son verdiği duyurulmuştu.

Yaklaşık 44 milyar dolarlık bir satın alma işlemi ile Twitter'ın yeni sahibi olan Elon Musk sosyal medya platformunu para kazanmak için satın almadığını söylemişti. Musk "Bunu sevgi duyduğum insanlığa yardımcı olmak için yaptım" ifadelerini kullanmıştı. Musk, ilk iş olarak ise "mavi tik" olarak da bilinen mavi onay rozeti olan kullanıcılardan ayda 8 dolar ücret alınacağını açıkladı ve bu açıklama kullanıcılardan tepkiyle karşılandı. Twitter mavi onay rozetini, kamu menfaatini ilgilendiren bir hesabın orijinal olduğunun bilinmesi amacıyla veriyor.

Reuters, DW / EC, HT