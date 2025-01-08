Blinken: Türkiye'yi harekâttan vazgeçirmeye çalışıyoruz

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya karşı askerî harekât tehdidinde bulunmasının ardından ABD'den açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, PKK militanlarının Suriye'den çıkmasının zaman alacağını, bu süreçte gerilimin tırmanmasını önlemek için Türkiye'yi ikna etmeye çalıştıklarını kaydetti.

Paris'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Blinken, Türkiye'nin Suriye'de bulunan PKK militanlarıyla ilgili "meşru endişeleri" bulunduğunu ve "yabancı terörist savaşçıların ülkeden ayrılmasını da içeren bir çözüm talep ettiğini" belirterek "Bu, belli bir zaman alacak bir süreç ve bu arada bir çatışma, Suriye'de tanık olduğumuz tüm olumlu gelişmelerin yararına olmayacaktır. Bunun gerçekleşmemesi için tüm gücümüzle çalışacağız" dedi.

IŞİD'le mücadeleye vurgu

Blinken, Suriyeli Kürtlerin IŞİD'le mücadeledeki rolüne atıfta bulunarak 20 Ocak'ta göreve başlayacak Donald Trump yönetiminin de "IŞİD'in çirkin yüzünü yeniden göstermemesini sağlamaya yönelik" çok güçlü bir ilgi duymasını beklediğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı, "Burada kritik nokta, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) şimdiye kadar yaptıkları işi devam ettirmelerini mümkün kılmak" dedi.

Omurgasını YPG'nin oluşturduğu SDG, Suriye'de IŞİD'e karşı mücadelede ABD'nin karadaki en önemli müttefiki konumundaydı. ABD'nin SDG'ye verdiği destek, YPG'yi PKK'nın Suriye kolu olarak kabul eden Türkiye ile ilişkilerde yıllardır pürüz oluşturuyor.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün CNN Türk'e yaptığı açıklamada Suriye'ye olası harekât ile ilgili sert mesajlar vermiş, "Türkiye'nin harekât yapması istenmiyorsa şartlar bellidir. PKK yönetim kadrosu ile tüm kadroları Suriye'yi terk etmeli. Ancak buna yönelik hazırlık veya niyet görmüyoruz" demişti.

AFP,DW/BK,TY

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