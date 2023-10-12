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Blinken'dan İsrail'e: Her zaman yanınızdayız

12 Ekim 2023

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'de Başbakan Netanyahu ile bir araya geldi. İsrail'e tam destek mesajı veren Blinken, Filistinlilerin meşru emellerinin bulunduğuna da işaret etti.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - (12.10.2023 / Tel Aviv)
Antony Blinken ve Benyamin NetanyahuFotoğraf: Haim Zach/GPO/dpa/picture alliance

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e saldırısı sonrasında başlayan çatışmalar devam ederken İsrail'e dayanışma ziyareti gerçekleştirdi. Tel Aviv'de Başbakan Benyamin Netanyahu ile görüşen Blinken, İsrail'e sadece ABD Dışişleri Bakanı olarak değil, aynı zamanda bir Yahudi olarak geldiğini belirterek, büyükbabasının Rusya'daki antisemitik pogromdan kaçışından, üvey babasının Nazi toplama kampında nasıl hayatta kaldığından bahsetti.

"Kendinizi savunacak yeterli güce sahip olabilirsiniz. Ancak ABD var olduğu sürece buna asla mecbur olmayacaksınız. Her zaman yanınızda olacağız" diyen Blinken, diğer yandan Hamas'ın Filistinlileri temsil etmediğine vurgu yaparak, Filistinlilerin de meşru emellerinin bulunduğunu kaydetti.

"Barış ve adalet isteyen herkesin Hamas'ın terör saltanatını kınaması gerektiğini" ifade eden Blinken, "Hamas'ın Filistin halkını, Filistin halkının güvenlik, özgürlük, adalet, fırsatlar ve haysiyette eşit ölçülerle yaşama yönündeki meşru emellerini temsil etmediğini biliyoruz" dedi.

Biden yönetimi ve ABD Kongresinin İsrail'in ihtiyaç duyması halinde askeri istekleri karşılamak için birlikte çalışacağı güvencesini veren Blinken, "İsrail'in düşmanlarının mevcut kriz durumundan yararlanmaya çalışmaması" uyarısında da bulundu.

Netanyahu'dan IŞİD benzetmesi

Ortak basın toplantısında konuşan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise ABD'ye verdiği tam destek için teşekkür etti, konuşmasında sık sık Hamas ile IŞİD benzetmesi yaptı.

Hamas'ın IŞİD gibi muamele görmesi gerektiğini söyleyen Netanyahu, "IŞİD nasıl paramparça edildiyse Hamas da aynen o şekilde parçalanacaktır. Ve Hamas'a IŞİD'e gösterilen muamelenin tamamen aynısı yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Hamas militanları, İsrail tarihinin en kanlı saldırılarında, geçen hafta sonunda İsrail ordusu verilerine göre bin 200'den fazla kişiyi öldürdü, en az 3 bin kişiyi yaraladı. İsrail'in Gazze'ye başlattığı misilleme saldırılarında da Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre en az bin 354 kişi yaşamını yitirdi, 6 binden fazla kişi yaralandı.

 

AFP,dpa / BK,ET

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