Blinken ve Fidan Gazze'ye insani yardımı görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze gündemiyle çıktığı bölge turu kapsamında Ankara'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelirken, görüşmelerin ardından iki tarafın da yaptığı açıklama ve bilgilendirmelere göre görüşmeler olumlu geçti.

Blinken'ın Ankara ziyareti baş başa ve heyetler arası görüşmeler şeklinde toplam 2,5 saat sürdü. Görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlenmedi.

Blinken havaalanında açıklama yaptı

Reuters'in haberine göre, Blinken Ankara'dan ayrılmadan önce havaalanında yaptığı kısa açıklamada Fidan ile "iyi, uzun ve verimli bir görüşme" gerçekleştirdiğini söyledi. Blinken, Fidan ile insani yardım konusunu ve çatışmaların bölgeye yayılmasını önleme çabalarını ele aldıklarını söyleyerek, ilerleyen günlerde insani yardımların önemli ölçüde artacağının görüleceğini kaydetti.

Aynı habere göre Blinken NATO'nun diğer ülkelerinin rehinelerin serbest kalması konusunda "önemli bir rol oynayabileceğini" de söyledi.

Bu arada Blinken'ın havaalanında yaptığı açıklamalara AP de yer verdi. AP'nin haberine göre Blinken, Dışişleri Bakanı Fidan ile görüşmesi hakkında "Tabii ki her konuda aynı fikirde olamayız. Ama üzerinde birlikte çalıştığımız konularda yapılması şart olanlara dair bazı ortak görüşlerimiz var" ifadesini kullandı.

Habere göre Blinken ayrıca İsrail ile sivil kayıplarını en aza indirmek için atabilecekleri adımlar konusunda görüştüklerini de belirterek, "Gazze'ye daha fazla insani yardım sağlanması konusunda çok etkin bir şekilde çalışıyoruz. Amerikalılar da dahil olmak üzere Hamas'ın elindeki rehinelere odaklandık ve onları eve getirmek için mümkün olan her şeyi yapıyoruz" dedi.

Ankara'dan acilen tam ateşkes çağrısı

Ankara'daki diplomatik kaynaklara göre de görüşmeler olumlu bir atmosferde geçti. Toplam 2,5 saatlik görüşmenin büyük bir bölümünün baş başa olduğu bilgisi edinilirken, gündemin ana başlığını Gazze oluşturdu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Blinken'a, İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef almasının ve insanları yerlerinden etmesinin önlenmesi, acilen tam ateşkes ilan edilmesi gerektiğini vurguladı.

Gazze'deki son duruma dair iki bakan görüş alışverişinde bulunurken, sivillerin zarar görmemesi, insani yardımların sürekli ve kesintisiz biçimde ulaştırılmasının temini konusunda her iki tarafın da görüş birliği içinde olduğu teyit edildi.

Görüşmeye dair bilgi veren bir diplomatik kaynak, "Türkiye ve ABD, Gazze'de sivillerin zarar görmemesi, insani yardım ulaştırılmasının gerekliliği ve iki devletli çözüm konusunda mutabık. Bugünkü görüşmede iki devletli çözüm için birlikte çalışmanın gereği de vurgulandı" diye konuştu.

Antony Blinken dün gece saatlerinde Ankara'ya geldi Fotoğraf: Ercin Erturk/Anadolu/picture alliance

Fidan'ın Blinken'ın dikkatini çektiği bir husus ise Gazze'de sivil hedeflerin bombalanması ve alt yapının tahrip edilmesi gibi Ankara'nın kabul edilemez bulduğu hususlar oldu.

İsveç'in NATO üyeliği

Türk diplomatik kaynaklara göre Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmede İsveç'in üyeliği çerçevesinde NATO'nun genişleme sürecinin yanı sıra ikili ve bölgesel konular da ele alındı. Ancak bu konulara ilişkin ayrıntı verilmedi.

Blinken'ın ziyareti öncesinde ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada görüşmelerin gündeminde Gazze meselesine ek olarak Avrupa Atlantik güvenliği çerçevesinde İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanması konusunun da bulunduğu belirtilmişti.

Türkiye ile Macaristan İsveç'in katılım protokolünü parlamentolarından geçirmeyen son iki ülke.

Katılım protokolü en son TBMM Dışişleri Komisyonu'na gönderilmişti. Komisyon Başkanı Fuat Oktay "(İsveç'in NATO'ya katılım protokolü) Yurt dışından gelen heyetlere, 'Bizim Dışişleri Komisyonu olarak kendi gündemimiz var. Yeri ve zamanı geldiğinde o konu da gündeme alınacaktır' diyorum" ifadesini kullanmıştı.

Geleceği hafta sonunda kesinleşti

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların ve Ortadoğu'da gerginliğin sıcaklığını koruduğu bir dönemde bölge turuna çıkan Blinken'ın Ankara'yı da ziyaret edebileceği geçen hafta gündeme gelmişti.

Türk tarafı Blinken'ın geleceğine ilişkin ilk işareti verirken, Blinken'ın resmi programında Türkiye'ye yer verilmemesi soru işaretlerine neden olmuş ancak ABD'li yetkililer bu tür seyahat programlarına sonradan başka durakların da eklenmesinin olağan bir uygulama olduğunu belirtmişti.

Hafta sonu iki tarafın da resmen açıklamasıyla Blinken'ın ziyareti kesinleşmişti.

Ankara'ya Pazar gecesi gelen Blinken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirmedi.

İncirlik üssünde protesto

Bu arada ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in gelişi öncesinde Pazar günü İsrail ve ABD'yi protesto etmek isteyen bir grup, Adana'daki İncirlik Hava Üssü'ne girmeye çalıştı. Gruba polis ekipleri müdahale etti.

2010 yılında Mavi Marmara gemisini organize eden İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in Filistin bölgelerine yönelik saldırıları nedeniyle Adana'daki ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı 39'uncu Kanat Komutanlığı ile Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'nın konuşlu olduğu İncirlik Üssü önünde protesto gösterisi düzenleme kararı almıştı.

Polisin belirlenen bir alanda protesto yapmasına izin verdiği gruptan bazı kişiler alandan ayrılarak üsse girmeye çalıştı ve bunun üstüne biber gazı ile müdahale edildi.

Blinken-Fidan görüşmesi sürdüğü sırada Dışişleri Bakanlığı yakınlarında küçük bazı gruplar da protesto gösterisinde bulundu.

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