 Blinken: Türkiye bir NATO müttefiği gibi davranmıyor | DÜNYA | DW | 09.06.2021

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DÜNYA

Blinken: Türkiye bir NATO müttefiği gibi davranmıyor

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde yaptığı açıklamada "Türkiye bir NATO müttefiği gibi davranmıyor" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken dün Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin sorularını yanıtladı. Senatör Robert Menendez'in Türkiye ile ilgili soruya sorduğu soruya verdiği yanıtta Blinken "Türkiye bir NATO müttefikinin davranması gerektiği gibi davranmıyor" dedi. Sadece Rusya'dan satın alınan S-400 savunma sistemlerinedeniyle bunu ifade etmediğini söyleyen Blinken "Doğu Akdeniz'de bulunulan eylemler de oldukça rahatsız edici" dedi. Blinken, Türkiye'nin Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesi olarak saydığı sulardan gemilerini çekmesini ve sondaj faaliyetlerini durdurmasını ise memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Senatör Menendez sorusunda Türkiye'nin bir NATO müttefiki olduğuna dikkat çekerek Türkiye'de gazeteci ve hukukçuların tutuklu olduğuna işaret etti. "Türkiye benim bakış açıma göre sürekli olarak uluslararası hukuku ihlal ediyor" diyen Menendez bu ihlallere örnek olarak "Kıbrıs'ın tehdit edilmesi," "Türkiye ile Libya arasında münhasır ekonomik bölge ilan edilmesi," "Yunanistan'ın münhasır ekonomik bölgesine müdahale edilmesi," "Azerbaycan üzerinden Ermenistan'a saldırganlık gösterilmesi" ve Türkiye'nin Libya'da oynadığı rolü saydı.

Biden-Erdoğan görüşmesinde gündeme gelecek

Ardından "Erdoğan yönetimindeki Türkiye'ye karşı ne yapıyoruz?" sorusunu yönelten Menendez'e Blinken "Bu endişeleri paylaşıyoruz" yanıtını verdi. Türkiye ile bu konularda "doğrudan" irtibata geçildiğini belirten Blinken "Güvenle söyleyebilirim ki bunlar Başkan Biden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünde gündemin en önünde ve merkezinde olacaklar" dedi. Blinken "Söyledikleriniz dahil olmak üzere bu konularda Türkiye ile farklılıklarımızın olduğu bir sır değil" diye konuştu.

"Türkiye ile önemli ve örtüşen çıkarlarımız var"

Blinken Washington ile Ankara arasında yaşanan S-400 ve Doğu Akdeniz anlaşmazlığına değinmesinin ardından "İnsan hakları ve gazetecilere muamele konusunda da endişelerimiz var" dedi. "Başkan'ın tüm bu konuları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile doğrudan ele alma fırsatı olacak" diyen Blinken "Türkiye'yi Batı'ya bağlı ve kritik bazı konularda tarafımızda tutmaya çalışmanın çıkarımıza olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. Blinken ABD ile Türkiye'nin "Suriye, terörle mücadele, Afganistan, Rusya ve İran'ın bazı kötü etkilerinin üstesinden gelmek gibi" konularda "önemli ve örtüşen çıkarları" olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden 14 Haziran Pazartesi günü Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek NATO zirvesine katılacak. Biden'ın aynı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

DW / EC, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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