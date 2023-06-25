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Blinken: Putin'in iktidarı soru işaretli

4 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Wagner Grubu'nun kısa süreli başkaldırısını, Putin'in iktidarı açısından soru işaretleri oluşturduğunu dile getirdi.

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Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken
Antony BlinkenFotoğraf: Ichiro Ohara/The Yomiuri Shimbun/AP/picture alliance

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'da yaşanan Wagner krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. Blinken, Wagner Grubu lideri Yevgeni Prigojin'in silahlı başkaldırısının,Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in otoritesinde yarattığı sarsıcı etkinin "haftalar, hatta aylarca" sürebileceğini savundu.

CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, yaşanan olayların, Putin'in iktidarı konusunda soru işaretleri oluşturduğunu dile getiren Blinken, "Daha önce olmayan çatlakların görüldüğünü düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Blinken, isyanın "açık bir şekilde, Putin'in üstesinden gelmek zorunda olduğu yeni sorunlar meydana getirdiğini" vurgulayarak, "Putin'in otoritesini kendi çevresinden birinin sorguladığı gerçeği, Ukrayna'ya yönelik saldırganlığın temelini oluşturan koşulları sorguladığı gerçeği, bunlar çok ama çok güçlü şeyler" dedi.

Açıklamalarında yaşanan olayların, Rusya'nın iç meselesi olduğunu defalarca tekrarlayan Blinken, söz konusu başkaldırının, Putin'in iktidarının sonu anlamına gelip gelmeyeceği ile ilgili soruya, "Bu konuda herhangi bir spekülasyonda bulunmak istemiyorum" dedi.

Olayların Ukrayna Savaşı'na yansıması

Bakan Blinken, NBC ve ABC televizyon kanallarına verdiği demeçte de silahlı girişimin aylardır yükselen bir gerilimin sonucu olduğunu ve yol açtığı kargaşanın Moskova'nın Ukrayna'daki durumunu da etkileyebileceğini söyledi. Blinken, odak noktalarının yılmadan Ukrayna'nın kendini savunması ve Rusya'nın işgal ettiği toprakları geri alması yönünde Kiev'e gereken desteğin verilmesi olduğunu da vurguladı. Dışişleri Bakanı Blinken, Rusların bölünmüş ve dikkatlerinin dağılmış olmasının Ukrayna'daki saldırganlıklarını zorlu hale getirebileceğini ifade etti.

Prigojin yargılanmayacak

Son aylarda Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik eleştirilerinin dozunu giderek artıran Wagner Grubu lideri ve kurucusu Prigojin, Moskova'ya ordunun yönetici kadrosunu hedef alan bir silahlı başkaldırı ilan etmişti. Prigojin, isyana katılanları "hain" olarak nitelendiren Putin'in açıklamalarına da geri adım atmayacakları yönünde yanıt vermişti. Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko'nun arabuluculuğuyla Kremlin, Prigojin'in kuşattığı kentlerden geri çekilerek Belarus'a gideceğini ve hakkındaki suçlamaların düşürüleceğini açıklamıştı.

 

Reuters,dpa / SÖ,ET

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