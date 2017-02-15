Blinken: Rus birlikleri çekilmiş değil

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Ukrayna sınırında Rus birliklerinin geri çekildiğini gözlemlemediklerini söyledi. MSNBC televizyonuna açıklamalarda bulunan Blinken Rus birliklerinin "tehdit edici bir pozisyonda" durmayı sürdürdüklerini söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna yakınlarında yer alan güney ve batı askeri bölgelerindeki Rus birliklerinin geri çekildiğini açıklamıştı. Bakanlık Kırım Yarımadası'ndan tank, piyade savaş aracı ve topların çekildiğini gösteren görüntüler yayınlamıştı.

Blinken bu açıklamalara ilişkin "Bir Rusya'nın dedikleri var. Bir de Rusya'nın yaptıkları. Ve biz güçlerini çektiğini görmedik" dedi. "Kritik birliklerin sınıra doğru ilerlediklerini ve sınırdan çekilmediklerini görmeyi sürdürüyoruz" diyen Blinken "Yani gördüğümüz tamamen tersi. Bu güçlerin çekildiğini görmek zorundayız" diye konuştu.

Blinken'in yanı sıra NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İngiltere ve Almanya'dan yapılan açıklamalarda da Rus birliklerinin Ukrayna sınırından çekildiğinin doğrulanmadığı ifade edildi.

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"Halk cumhuriyetlerinin tanınmasına tepki veriririz"

ABD Dışişleri Bakanı Blinken konuşmasında Ukrayna'da Rusya yanlısı ayrılıkçı güçlerin kontrolündeki Donetsk ve Luhansk'ın kendilerini halk cumhuriyetleri ilan etmesine de değindi. Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın, Devlet Başkanı Vladimir Putin'den bu cumhuriyetleri tanıma talebinde bulunduğunu hatırlatan Blinken bunun yasadışı olacağını söyledi.

Blinken, Rus hükümetinin bu talebi kabul etmesinin Minsk Barış Anlaşması'ndan doğan yükümlülüklerini tamamen reddetmesi anlamına geleceğini belirtti. Blinken "Bu kararın kabul edilmesi Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünün altını daha da oyar, uluslararası hukukun bariz bir biçimde ihlali anlamına gelir, Rusya'nın krize barışçıl çözüm için diplomasiye olan taahhüdünü şüpheli hale getirir" diye konuştu. Bu durumun gerçekleşmesi halinde ABD ve ortaklarının buna "hızlı ve kararlı bir tepki" vereceğini ifade etti. NATO ve Avrupa Birliği de Putin'i böyle bir adım atmama yönünde uyarmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov Putin'in parlamentonun talebini "not aldığını" ancak bunun 2014-2015 yıllarında imzalanan Minsk anlaşmalarıyla uyumlu olmayacağını ifade etti.

Reuters / EC, JD

©Deutsche Welle Türkçe