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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
ABD Dışişleri Bakanı Antony BlinkenFotoğraf: Andrew Harnik/AP Photo/picture alliance
PolitikaAmerika Birleşik Devletleri

Blinken Lavrov ile tutuklu ABD vatandaşlarını görüşecek

3 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna savaşının başlamasından sonra ilk kez Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşecek. Blinken, Rusya'da tutuklu ABD vatandaşlarının bırakılması için Moskova’ya bir teklif sunduklarını söyledi.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile yakın zaman içinde görüşeceğini açıkladı. Rusya'da tutuklu bulunan ABD vatandaşlarının serbest bırakılması için haftalar önce Moskova'ya "somut bir teklif" sunduklarını söyleyen Blinken, Lavrov ile yapacağı görüşmede bu konuda bir ilerleme kaydetmeyi umduğunu söyledi.

Blinken "Serbest bırakılmalarını sağlamak için somut bir teklif haftalar önce masadaydı. Hükümetlerimiz tekrar tekrar ve doğrudan bu teklif üzerine görüştü. Ve ben de yapacağımız görüşmeyi bunu kişisel olarak takip etmek için değerlendireceğim ve bizi bir çözüme götürmeyi umuyorum" dedi.

Blinken-Lavrov görüşmesi, Rusya'nın Ukrayna'da 24 Şubat tarihinde başlattığı savaş sonrası iki dışişleri bakanı arasında gerçekleşecek ilk görüşme olma özelliği taşıyor.

Eski ABD Donanması üyesi Paul Whelan ve profesyonel kadın basketbolcu Brittney Griner Rusya'da tutuklu bulunuyor. Whelan 2018'de casusluk suçlamasıyla, Griner ise bu yılın Şubat ayında Ukrayna savaşından önce Moskova'da bir havalimanında üzerinde esrar bulunması üzerine uyuşturucudan tutuklanmıştı.

Paul Whelan
Paul WhelanFotoğraf: Sofia Sandurskaya, Moscow News Agency photo via AP/picture alliance

Tutuklu takası ihtimali güçlü

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Washington'daki açıklamasında iki ABD vatandaşının serbest kalması karşılığında Rusya'ya ne vereceklerini söylemekten kaçındı. CNN ise konuyla ilgili daha önce yayınladığı bir haberde Washington'ın karşılık olarak 2012 yılında 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Rus silah tüccarı Viktor Bout'u serbest bırakacağını yazmıştı. Reuters de konuya yakın bir kaynağın bunu kendilerine teyit ettiğini geçti. Whelan'ın Rusya'daki avukatı da daha önce yaptığı bir açıklamada Moskova'nın Whelan karşılığında Bout'u istediğini söylemişti.

Blinken, Lavrov ile görüşmesinde Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in arabuluculuğuyla imzalanan tahıl anlaşmasının önemini de gündeme getireceğini söyledi.

AP, Reuters, dpa / EC, CÖ

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