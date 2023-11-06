Blinken kısa bir ziyaret için Ankara'da

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Gazze ile ilgili gelişmelerle ilgili çıktığı bölge turu kapsamında Ankara’da. Hakan Fidan ile bir araya gelen Blinken’ın öğle saatlerinde Ankara’dan ayrılması bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Gazze ile ilgili gelişmelerle ilgili çıktığı bölge turu kapsamında Ankara’da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi. Blinken’ın öğle saatlerinde Ankara’dan ayrılması bekleniyor.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların ve Ortadoğu’da gerginliğin sıcaklığını koruduğu bir dönemde bölge turuna çıkan Blinken’ın Ankara’ya gelebileceği geçen hafta gündeme gelmişti.

Türk tarafı Blinken’ın geleceğine ilişkin ilk işareti verirken, resmi programında Türkiye’ye yer verilmemesi soru işaretlerine neden olmuş ancak ABD’li yetkililer bu tür seyahat programlarına sonradan başka durakların da eklenmesinin her zamanki uygulama olduğunu belirtmişti.

Hafta sonu ise Blinken’ın ziyareti kesinleşti ve iki tarafça da resmen açıklandı.

Blinken’ın Ankara ziyareti kısa olacak ve Fidan ile görüşmesinin ardından ortak bir basın toplantısı düzenlenmeyecek. Blinken’ın öğle saatlerinde Ankara’dan ayrılarak turunun diğer durağı olan Tokyo’ya doğru yola çıkması bekleniyor. Ancak ABD’li bakanın programı çok esnek ve daha önce belirlenmeyen duraklara da uğrayabiliyor.

Ankara’ya dün gece gelen Blinken'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşmesi öngörülmüyor.

Blinken’ın Hamas’ın 7 Ekim saldırısının hemen ardından 12 Ekim’de İsrail’i ziyaretinde sarf ettiği “Buraya sadece bir Dışişleri Bakanı olarak değil bir Yahudi olarak geldim” sözleri Türkiye’de yankı bulmuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Blinken’ın bu sözlerine karşılık 13 Ekim’de şunları kaydetmişti:

“Bunu söylediğin zaman karşındakiler ‘Ben de bölgeye bir Müslüman sıfatıyla yaklaşıyorum’ derse ne diyeceksin? Bak biz Yahudi, öbür tarafta Türk, öbür tarafta şu bu demiyoruz. Karşındakine ‘insan’ sıfatıyla yaklaşacaksın. Yahu o çocukların halini görmüyor musun? O şehit edilen yavruların halini görmüyor musun? Annelerinin babalarının ne hale geldiğini görmüyor musun?”

Antony Blinken dün gece saatlerinde Ankara'ya geldi Fotoğraf: Ercin Erturk/Anadolu/picture alliance

Gündemde neler var?

Fidan ile Blinken’ın görüşmesinin ana gündem maddesi 7 Ekim’den bu yana tüm dünyada kaygıyla takip edilen Gazze’deki gelişmeler.

Ankara’nın önceliklerinden birisi giderek daha çok sivilin hayatını kaybetmesi nedeniyle derhal bir ateşkes sağlanması. Bunun yanı sıra Türkiye’nin diğer gündeme getireceği başlıklar rehine takası ve insani yardım için bir koridor oluşturulması.

Öte yandan Ankara’yı savaşın başından beri endişelendiren ve bu nedenle gerek taraflara gerekse ABD gibi bölge dışı güçlere telkin ettiği itidalin nedeni savaşın bölgenin tümüne sıçrama ihtimali. Blinken ile görüşmede bu konunun da masaya yatırılması bekleniyor. Ancak şu anda bu endişenin savaşın ilk günlerine göre daha hafiflediği de görülüyor.

ABD tarafından Blinken’ın ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada ise Ürdün ve Türkiye'deki temaslarda İsrail-Hamas savaşında sivillerin korunması, Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması ve soruna kalıcı bir çözüm bulunması için mekanizmaların oluşturulması gibi konuların ele alınacağı bildirilmişti. Blinken’ın taraflara “daha sakin söylem” çağrısında bulunacağı da belirtilmişti.

Blinken’ın Ankara gündeminde Gazze meselesine ek olarak Avrupa Atlantik güvenliği çerçevesinde İsveç’in NATO üyeliğinin onaylanması konusu da var.

Türkiye ile Macaristan İsveç’in katılım protokolünü parlamentolarından geçirmeyen son iki ülke.

Katılım protokolü en son TBMM Dışişleri Komisyonu’na gönderilmişti. Komisyon Başkanı Fuat Oktay "(İsveç'in NATO'ya katılım protokolü) Yurt dışından gelen heyetlere, 'Bizim Dışişleri Komisyonu olarak kendi gündemimiz var. Yeri ve zamanı geldiğinde o konu da gündeme alınacaktır' diyorum" ifadesini kullanmıştı.

Blinken’ın protokolün bir an önce onaylanmasına dair beklentisini dile getirmesi bekleniyor.

İncirlik üssünde protesto

Bu arada Blinken’in gelişi öncesinde dün İsrail ve ABD'yi protesto etmek isteyen bir grup, Adana'daki İncirlik Hava Üssü'ne girmeye çalıştı. Gruba polis ekipleri müdahale etti.

Daha önce de 2010 yılında Mavi Marmara gemisini organize eden İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in Filistin’e yönelik saldırıları nedeniyle Adana'daki ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı 39'uncu Kanat Komutanlığı ile Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'nın konuşlu olduğu İncirlik Üssü önünde protesto gösterisi düzenleme kararı aldı.

Polisin belirlenen bir alanda protesto yapmasına izin verdiği gruptan bazı kişiler alandan ayrılarak üsse girmeye çalıştı ve bunun üstüne biber gazı ile müdahale edildi.

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