Blinken: İsrail'in güvenliği için tek yol Filistin devleti

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'e Gazze'deki sivillerin durumunun iyileştirilmesi için harekâta ara verme çağrısı yaptı, İsrail'in güvenliği için tek yolun Filistin devleti kurulmasından geçtiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısının ardından ikinci kez ziyaret ettiği İsrail'de Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Benyamin Netanyahu ile bir araya geldi.

İsrail'in kendini müdafaa hakkına tam destek verdiklerini bir kez daha vurgulayan Blinken, diğer yandan Gazze'deki sivillerin korunması için adımlar atılması çağrısı yaptı.

Blinken Tel Aviv'de Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, "7 Ekim'in bir daha asla gerçekleşmemesi için İsrail'in kendini müdafaaya sadece hakkı değil yükümlülüğü de bulunmaktadır" diye konuştu.

"İki devletli çözüm" vurgusu

Gazze'deki sivillerin durumuna da değinen Blinken, "Çapraz ateş altında kalan sivillerin korunması konusu çok önemli. 7 Ekim'de olanlarla hiçbir şekilde ilgisi bulunmayan sivillerin korunması ve acil ihtiyacı bulunanlara yardım sağlanması için mümkün olan her şey yapılmalıdır" dedi. ABD Dışişleri Bakanı, Gazze'deki insani durumun iyileştirilmesi açısından askeri harekâta geçici olarak ara verilmesini istedi.

Blinken, ABD Başkanı Joe Biden'ın da dün yinelediği "iki devletli çözüm" mesajını da bir kez daha vurguladı, sorunun çözümü ve çatışmaların bölgeye yayılmasını önlemek için bölge liderleriyle birlikte çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti. İsrail'in güvenliği için tek yolun bir Filistin devleti kurulmasından geçtiğini söyleyen Blinken, "İki halk için iki devlet. Bir kez daha görüyoruz ki, Yahudi ve demokratik bir İsrail'in kalıcı bir şekilde güvenliğini sağlamak için tek yol bu" ifadelerini kullandı.

Netanyahu: Harekâtı tüm gücümüzle sürdürüyoruz

İsrail Başbakanı Netanyahu ise Blinken ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, ülkesinin Hamas'ın elindeki rehineler serbest bırakılıncaya kadar "tüm gücüyle" askeri harekâtı sürdüreceğini belirterek "rehinelerin serbest bırakılmasını içermeyen geçici bir ateşkesi" kabul etmediklerini kaydetti.

7 Ekim sonrasında İsrail'e tam destek mesajlarına vurgu yapan ABD yönetimi, Gazze'deki sivil ölümlerin dehşet boyuta ulaşması ve gelen yoğun uluslararası tepkilerin ardından sivil kayıpların azaltılması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması konusunda mesajlar vermeye başladı.

ABD, Gazze'de ateşkes ilan edilmesi yönündeki çağrıları, "sadece Hamas'a yarayacağı" gerekçesiyle reddetmiş, insani yardımlar için kısa süreli geçici aralar verilmesinden yana görüş bildirmişti.

Blinken'dan "gazetecilerin korunması" çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'de yaptığı açıklamada Gazze'de savaş ortamında habercilik yapan gazetecilerin de korunmasıgerektiğine vurgu yaptı. İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki çatışmaları takip eden bir gazeteci grubunu vurduğu saldırıda Reuters haber ajansının kameramanı Issam Abdallah hayatını kaybetmiş, biri ağır, altı gazeteci yaralanmıştı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün son raporuna göre 11 gazeteci İsrail saldırıları sırasında yaşamını yitirirken diğer 10 gazetecinin ölümünün görevleriyle bağlantılı olup olmadığına dair incelemelerin sürdüğü bildirilmişti.

Netanyahu ile bir saat süren görüşmesi sonrasında İsrail kabinesiyle de bir toplantı gerçekleştiren Blinken'ın Cumartesi günü Amman'da Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi ile bir araya gelmesi planlanıyor.

AFP,rtr/BK,TY

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