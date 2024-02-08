Blinken: İsrail-Hamas ateşkesi hâlen mümkün

İsrail'deki ABD Dışişleri Bakanı, olası ateşkesten hâlen ümitli olduğunu söyledi. İsrail'in Gazze operasyonunu da eleştiren Blinken, 7 Ekim saldırısının "başkalarını da insanlıktan çıkarma" hakkı vermediğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ile Hamas arasında bir ateşkes ve rehine anlaşmasına varılmasını hâlen mümkün gördüğünü belirtti.

Blinken, İsrailli yetkililerle yaptığı görüşmelerde, Hamas'ın Gazze'de yeniden ateşkes sağlanmasına ve rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin çerçeve anlaşmaya verdiği yanıtı ele almıştı. Gerçekleştirdiği temasların ardından Tel Aviv'de basın toplantısı düzenleyen Blinken, "Hamas'ın yanıtında kabul edilmeyeceği aşikâr bazı talepler bulunsa da anlaşmaya varılması için bir alan yarattığını düşünüyoruz ve başarı olana kadar da usanmadan bunun üzerinde çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Hamas'ın üç aşamalı ateşkes planını reddeden İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, "Hamas'ın hayal dünyasındaki taleplerine teslim olmak, rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamamakla kalmayıp yeni bir katliama davetiye çıkaracaktır. İsrail devleti için vahim bir felakete yol açacak bu durum, hiçbir vatandaşımızın kabul etmeye yanaşacağı bir şey değil" dedi.

Gazze'de Hamas'ın tamamen ya da kısmen kontrolü elinde tutacağı hiçbir planı kabul etmeyeceklerini belirten İsrail Başbakanı, rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamanın en iyi yolunun "askeri baskıyı devam ettirmek" olduğunu savundu.

Hamas'ın 4,5 aylık bir ateşkes içeren teklifi, bu süre zarfında Gazze'deki tüm rehinelerin serbest bırakılmasını, karşılığında da İsrail'deki yüzlerce Filistinli mahkûmun salıverilmesini ve savaşın sonlandırılması için bir anlaşmaya varılmasını kapsıyordu.

Bu teklif, Avrupa Birliği (AB) ve ABD'nin terör örgütleri listesindeki Hamas'a geçen hafta Katarlı ve Mısırlı arabulucular tarafından iletilen anlaşma planına yanıt niteliğindeydi. Söz konusu plan, ABD'li ve İsrailli istihbarat şeflerince hazırlanmıştı.

Blinken: Başkalarını da insanlıktan çıkaramazsınız

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'in Gazze'ye yönelik askeri operasyonlarında yaşanan sivil can kayıplarından duyduğu rahatsızlığı bir kez daha yinelerken, "İsrailliler 7 Ekim'de en korkunç şekilde insanlıktan çıkarıldı. O günden beri rehineler her gün insanlıktan çıkarıldı. Ancak bu, başkalarını insanlıktan çıkarma izni olamaz. Gazze'deki halkın ezici çoğunluğunun 7 Ekim saldırılarıyla hiçbir ilgisi yoktu" dedi.

"Hayatta kalmaları İsrail üzerinden gelecek yardımların ulaşmasına bağlı olan Gazzeli aileler de tıpkı bizim gibi aileler. Onlar da birer anne, birer baba, birer evlat. Onlar da iyi bir yaşam sürmek, çocuklarını okula göndermek, normal bir hayat istiyor. Bunu gözden kaçıramayız, kaçırmamalıyız. Ortak insanlığımızı gözden kaçıramayız, kaçırmamalıyız" ifadelerini kullanan Bakan Blinken, Gazze'deki sivillere daha fazla insani yardım ulaştırılmasına izin vermesi için İsrail hükümetine çağrıda bulundu.

Hamas ve beraberindeki Filistinli grupların 7 Ekim'de İsrail'in güneyine düzenlediği saldırılarda, birçoğu sivil olmak üzere yaklaşık bin 200 kişi öldürülürken 240 civarında kişi de kaçırılmıştı. Gazze Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in bu tarihten sonra Hamas kontrolündeki bu bölgeye düzenlediği hava saldırılarında ve kara operasyonunda ise şu ana kadar çoğu kadın ve çocuk, en az 27 bin 708 kişi öldürüldü.

Hamas, Kasım ayındaki bir haftalık ateşkes sırasında 240 Filistinli mahkûma karşılık 100'den fazla rehineyi serbest bırakmıştı. İsrail, Hamas'ın elinde şu an 136 rehine olduğunu tahmin ediyor. İsrail ordusu önceki gün bu rehinelerden 31'inin ölü olduğunu açıkladı.

DW,AP,dpa,Reuters / CÖ,ET

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