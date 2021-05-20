 Blinken: Grönland′ı satın almak gibi bir niyetimiz yok | DÜNYA | DW | 21.05.2021

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DÜNYA

Blinken: Grönland'ı satın almak gibi bir niyetimiz yok

Grönland’a ziyaret düzenleyen ABD Dışişleri Bakanı Blinken iklim değişikliğiyle mücadelenin önemini vurguladı. Blinken Grönland üzerindeki buz tabakasındaki erimenin iklim krizinin boyutlarını ortaya koyduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken Grönland'a yaptığı ziyarette iklim değişikliğiyle mücadelenin önemini vurgulayan açıklamalarda bulundu. Blinken, Grönland fiyortlarının ve ada üstündeki buz tabakasının iklim değişikliğinin boyutunu ve hızını gözler önüne serdiğini söyledi.

Blinken bu sözleri Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede, Grönland Dışişleri Bakanı Pele Broberg ve Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod ile birlikte Kangerlussuaq Havalimanı'nda yaptığı ortak basın toplantısında dile getirdi.

Adanın iç kesimlerindeki buz tabakası üzerinde helikopterle bir seyahat yapan Blinken, buzların hızlı bir biçimde geri çekilmesinin alarm verici olduğunu gördüğünü söyledi. Blinken gözle görmenin iklim değişikliği üzerine konuşmak ya da okumaktan daha ikna edici olduğunu belirtti. İzlanda'da Arktik Konseyi toplantılarına katılan Blinken'ın Grönland'daki ziyareti yaklaşık beş saat sürdü.

Grönland'ın başkenti Nuuk

Grönland'ın başkenti Nuuk

Eski ABD Başkanı Donald Trump 2019 yılında dünyanın en büyük adası olan Grönland'ı satın almak istediğini söylemiş, Danimarka hükümeti ise bu teklifi "absürt" olarak değerlendirmişti.

Blinken yeni ABD yönetiminin adayı satın almak gibi bir niyeti olmadığını vurgulayarak "Grönland'dayım çünkü hükümetimiz ortaklığımıza son derece değer veriyor ve bunu daha da güçlendirmek istiyor" dedi. ABD geçen yıl başkent Nuuk'ta bir konsolosluk açmış ve sivil projeler için 12 milyon dolarlık yardım önerisinde bulunmuştu.

 

dpa, AFP / EC, ET

© Deutsche Welle Türkçe

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