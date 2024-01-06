Blinken Erdoğan ve Fidan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.

Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffrey Flake de hazır bulundu.

Blinken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinden önce mevkidaşı Fidan'la bir araya geldi. Fidan ve Blinken arasındaki ikili görüşme yaklaşık iki saat sürdü. Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede Gazze'deki savaş, insani kriz, İsveç'in NATO'ya katılım süreci, ikili ve bölgesel konular ele alındı.

Blinken'ın Türkiye'nin ardından akşam saatlerinde Yunanistan'a geçmesi ve Girit Adası'nda Başbakan Kiryakos Mitsotakis ile görüşmesi bekleniyor.

DW / CÖ,ET

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