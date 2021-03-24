Blinken'ın AB ile ilk temasında "demokrasi" vurgusu

Avrupa Birliği (AB) devlet ve hükümet başkanları zirvesine katılmak üzere Brüksel'e gelen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bugün Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le zirve öncesi bir buluşma gerçekleştirdi. Bu, Trump döneminde kötüleşen transatlantik ilişkileri canlandırmayı ve uluslararası sorunlara karşı daha yakın iş birliği içinde olmayı hedefleyen Biden yönetimi ve AB arasındaki ilk üst düzey yüz yüze temas oldu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

Blinken, von der Leyen'le görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, AB ile yakın iş birliği içinde olmak istediklerini vurgulayarak "Ortak olarak ilk tercihimiz AB" söyleminde bulundu. İklimin korunması ve Covid-19'la mücadelenin yanı sıra Çin ve Rusya ile yaşanan sorunlarda AB ile birlikte hareket etmek istediklerini vurgulayan Blinken, "AB ve ABD bir araya gelerek demokrasinin insanlara otokratlardan daha fazlasını verebileceğini gösteriyor" ifadelerini kullandı. Rusya ve Çin'le ilişkilerin ABD ve AB'nin ortak konuları olduğunu ifade eden von der Leyen de, "Ortak kaygıları paylaşıyoruz ve sınırlarımızın ötesinde birlikte çalışabilmenin imkanlarını aramalıyız" mesajını verdi.

ABD ve AB, uluslararası alanda birlikte hareket etme hedefini ilk olarak Çin'e karşı gerçekleştirdi. Taraflar, Çin'in Müslüman Uygur azınlığa karşı uyguladığı baskıcı politikalarına karşı eş zamanlı olarak yaptırımları devreye koydu.

Blinken'den demokrasi göndermesi

Blinken, Brüksel'deki açıklamasında ayrıca "Eğer ülkeler demokrasi ve insan haklarını baltalıyorsa, buna karşı birlikte sesimizi yükseltmeliz ve demokrasiyi koruma duvarlarını yükselterek bu ülkelere, doğru yönde hareket etmeleri için yardım etmeliyiz" dedi. Blinken'ın bu açıklaması, ABD'nin Türkiye konusunda da AB ile birlikte hareket etmek istediği şeklinde yorumlandı.

Blinken, von der Leyen'le görüşmesi öncesinde Brüksel'de Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de bir araya gelmiş ve bu görüşmede, Türkiye'nin Rus hava savunma sistemi S-400'leri satın alması, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi ve insan hakları ihlalleri konusunda ABD'nin duyduğu rahatsızlığı iletmişti.

ABD'nin Kuzey Akım 2 rahatsızlığı

ABD'nin AB ile ilişkilerinde de pürüzler söz konusu. Washington, özellikle Rus doğal gazını Almanya'ya taşıyacak olan Kuzey Akım boru hattı projesinden rahatsız. Bu konuda yaptırım uygulanabileceğini imasında bulunan Blinken, projenin yapımına devam edilmesini eleştirerek bunun hem Ukrayna'nın pozisyonunu hem de Avrupa'nın enerji çıkarlarını tehlikeye atacağını söyledi. Ancak Almanya projenin durdurulması yönündeki taleplere karşı çıkıyor.

25-26 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan AB liderler zirvesine Blinken bizzat katılırken, ABD Başkanı Joe Biden de Brüksel'deki buluşmaya video-konferans yoluyla bağlanacak.

AFP,dpa / HS,ET

©️ Deutsche Welle Türkçe