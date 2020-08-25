Blake'i vuran polisin adı açıklandı

ABD'nin Wisconsin eyaletine bağlı Kenosha kentinde Jacob Blake'in polis tarafından vurulduğu olaya ilişkin detaylar belli olmaya başladı.

Wisconsin Başsavcısı Josh Kaul, Blake'i aracına binerken sırtından vuran polis memurunun isminin Rusten Sheskey olduğunu açıkladı. Sheskey'in yedi yıldır Kenosha polis departmanında çalıştığı belirtildi.

Kaul ayrıca Blake'in vurulduğu aracın şoför tarafında bir bıçak bulunduğunu ifade etti. ABD'li başsavcı, soruşturmada Blake'in de "bıçağı olduğunu kabul ettiğini" söyledi.

Başsavcının açıklamasına yanıt veren Blake'in avukatı ise müvekkillinin polise yönelik hiçbir tehdit oluşturmadığını ve bıçağı olmadığını belirtti.

Kenosha'da geçen hafta sonu gerçekleşen olayda, arkasından yedi el ateş edilen Blake'e dört mermi isabet etmişti. Ailesi, felç geçiren Blake'in yeniden yürümesinin "mucize" olacağını belirtiyor.

Protestocuları vuran tüfekli şahıs tutuklandı

Blake'in vurulmasının ardından Kenosha'da protesto gösterileri düzenlenirken önceki geceki eylem sırasında silahlı bir genç bazı protestoculara ateş açmıştı.

Olaya ilişkin görüntülerde, kendisini etkisiz hâle getirmeye çalışan protestoculara ateş açtığı görülen ve vurduğu üç kişiden ikisini öldüren kişinin polis tarafından durdurulmadan olay yerinden uzaklaştığı görülmüştü.





ABD'li yetkililer, 17 yaşındaki K.R. olduğu tespit edilen bu kişinin tutuklandığını açıkladı. Wisconsin Vali Yardımcısı Mandela Barnes, MSNBC yayınında yaptığı açıklamada, K.R.'yi "kanunları kendi eline almak isteyen ve masum protestoculara kurşun yağdıran" bir milis mensubu olarak tanımladı. Kenosha'daki protestolar sırasında bölgedeki bazı sivil grupların, ellerindeki tüfeklerle sokaklarda gezdiği ya da yağma ve kundaklama girişimlerine karşı işletmelerin önünde durdukları belirtiliyordu.

Kenosha'ya 500 asker daha

Kentteki ölümlerin ardından Wisconsin Valisi Tony Evers, Ulusal Muhafız birliğinden 500 askerin daha Kenosha'ya konuşlandırılması için yetki verdi.

Evers, daha fazla Ulusal Muhafız desteği için diğer eyaletlerle de temas hâlinde olduklarını söyledi.

ABD'deki Ulusal Muhafız birlikleri, acil durumlarda müdahaleye çağrılmak üzere kent ve eyaletlerde hazır bulunan askerlerden oluşuyor.

DW,rtr,AP/CÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe