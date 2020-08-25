 Blake′i vuran polisin adı açıklandı | DÜNYA | DW | 27.08.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Blake'i vuran polisin adı açıklandı

ABD'nin Kenosha kentinde Jacob Blake adlı siyahı vuran polisin ismi açıklandı. Savcılık, Blake'in vurulduğu araçta bir bıçak bulunduğunu duyurdu. Kenosha'da iki protestocu öldüren kişi de tutuklandı.

Blake'in vurulmasının ardından çok sayıda protesto gösterisi düzenlendi

Blake'in vurulmasının ardından çok sayıda protesto gösterisi düzenlendi

ABD'nin Wisconsin eyaletine bağlı Kenosha kentinde Jacob Blake'in polis tarafından vurulduğu olaya ilişkin detaylar belli olmaya başladı.

Wisconsin Başsavcısı Josh Kaul, Blake'i aracına binerken sırtından vuran polis memurunun isminin Rusten Sheskey olduğunu açıkladı. Sheskey'in yedi yıldır Kenosha polis departmanında çalıştığı belirtildi.

Kaul ayrıca Blake'in vurulduğu aracın şoför tarafında bir bıçak bulunduğunu ifade etti. ABD'li başsavcı, soruşturmada Blake'in de "bıçağı olduğunu kabul ettiğini" söyledi.

Başsavcının açıklamasına yanıt veren Blake'in avukatı ise müvekkillinin polise yönelik hiçbir tehdit oluşturmadığını ve bıçağı olmadığını belirtti.

Kenosha'da geçen hafta sonu gerçekleşen olayda, arkasından yedi el ateş edilen Blake'e dört mermi isabet etmişti. Ailesi, felç geçiren Blake'in yeniden yürümesinin "mucize" olacağını belirtiyor.

Protestocuları vuran tüfekli şahıs tutuklandı

Blake'in vurulmasının ardından Kenosha'da protesto gösterileri düzenlenirken önceki geceki eylem sırasında silahlı bir genç bazı protestoculara ateş açmıştı.

Olaya ilişkin görüntülerde, kendisini etkisiz hâle getirmeye çalışan protestoculara ateş açtığı görülen ve vurduğu üç kişiden ikisini öldüren kişinin polis tarafından durdurulmadan olay yerinden uzaklaştığı görülmüştü.


ABD'li yetkililer, 17 yaşındaki K.R. olduğu tespit edilen bu kişinin tutuklandığını açıkladı. Wisconsin Vali Yardımcısı Mandela Barnes, MSNBC yayınında yaptığı açıklamada, K.R.'yi "kanunları kendi eline almak isteyen ve masum protestoculara kurşun yağdıran" bir milis mensubu olarak tanımladı. Kenosha'daki protestolar sırasında bölgedeki bazı sivil grupların, ellerindeki tüfeklerle sokaklarda gezdiği ya da yağma ve kundaklama girişimlerine karşı işletmelerin önünde durdukları belirtiliyordu.

Kenosha'ya 500 asker daha

Kentteki ölümlerin ardından Wisconsin Valisi Tony Evers, Ulusal Muhafız birliğinden 500 askerin daha Kenosha'ya konuşlandırılması için yetki verdi.

Evers, daha fazla Ulusal Muhafız desteği için diğer eyaletlerle de temas hâlinde olduklarını söyledi.

ABD'deki Ulusal Muhafız birlikleri, acil durumlarda müdahaleye çağrılmak üzere kent ve eyaletlerde hazır bulunan askerlerden oluşuyor.

DW,rtr,AP/CÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

ABD'de polis şiddetine karşı protestolar sürüyor

ABD'de Jacob Blake adlı siyahın polis tarafından vurulduğu Kenosha kentindeki protestolar ikinci gece de sürdü. Wisconsin Valisi, Ulusal Muhafızlar'dan destek istedi.  

ABD'de polis bir siyah Amerikalıyı arkasından vurdu

ABD’de pazar akşamı Wisconsin eyaletindeki Kenosha kentinde Jacob Blake adlı siyah Amerikalının polis kurşunlarına hedef olmasının ardından protesto gösterileri düzenlendi. Blake'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.  

ABD'deki protestolarda iki ölü

ABD'de Jacob Blake'in polis tarafından vurulmasının ardından düzenlenen protesto gösterilerinde iki kişi vurularak öldürüldü.  

Benzer içerik

USA Wisconsin Protest Jacob Blake

ABD'de polis şiddetine karşı protestolar sürüyor 25.08.2020

ABD'de Jacob Blake adlı siyahın polis tarafından vurulduğu Kenosha kentindeki protestolar ikinci gece de sürdü. Wisconsin Valisi, Ulusal Muhafızlar'dan destek istedi.

USA Wisconsin Kenosha | Protest Jacob Blake

ABD'deki protestolarda iki ölü 26.08.2020

ABD'de Jacob Blake'in polis tarafından vurulmasının ardından düzenlenen protesto gösterilerinde iki kişi vurularak öldürüldü.

USA Wisconsin | PK der Familie von Jacob Blake

ABD'de polisin vurduğu Blake'in ailesinden değişim çağrısı 26.08.2020

ABD'de polisin sırtından vurduğu 29 yaşındaki Jacob Blake'in annesi sağduyu çağrısı yaparken kardeşi, "Merhamet değil değişim istiyoruz" dedi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

NATO: Türkiye Libya konusunda NATO-AB iş birliğini bloke ediyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İttifak ile AB’nin, BM’nin Libya’ya yönelik silah ambargosunu denetlemek için Akdeniz’de iş birliği yapma isteğinin Türkiye tarafından bloke edilmeye devam edildiğini belirtti.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Seyahat kısıtlamalarınn en çok etkilediği havayolu ulaşımında hangi şirket ne durumda?  