Biz haber yapmaya devam edeceğiz

ABD'de gazetecileri hedef alan saldırıların görüntüleri son derece rahatsızlık verici. Polisin uyguladığı şiddet bağımsız ve özgür haberciliği hedef alıyor. Ama bu, biz gazetecileri yıldıramaz. Tıpkı, bir grup polis içinden, plastik mermilerle hedef alındığına tanık olduğumuz meslektaşım Stefan Simons'ı yıldıramadıkları gibi... Simons, hedef alındıktan kısa bir süre sonra canlı yayına bağlandı, yaşananları aktardı.

Uluslararası bağımsız araştırma platformu Bellingcat'ın elindeki bilgilere göre, son günlerde ABD'de 100'den fazla gazeteci, polis şiddetinin mağduru oldu. Bunlar arasında, polisin plastik mermi ile yüzüne ateş ettiği için bir gözünü kaybeden fotomuhabir Linda Tirado da yer alıyor.

DW Genel Yayın Yönetmeni Manuela Kasper-Claridge

Demokrasinin DNA'sı

Her kim biz gazetecileri engellemeye çalışırsa çalışsın, bunu başaramayacak. Çünkü özgür habercilik demokrasinin DNA'sının bir parçası. Bu gayet tabii ki, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün basın özgürlüğü sıralamasında 45'inci sırada yer alan ABD için de geçerli.

ABD'de artık gazeteciler kendilerine düşman gözüyle bakılan bir ortamda çalışmak zorunda kalıyor. Bu iklim, ABD başkanının sözlü saldırıları ile daha da kışkırtılıyor. Artık bu son bulmalı!

Yıldırma ve karalama girişimleri başarısız olacak. Polis şiddeti, gücün kötüye kullanılması ve siyasi başarısızlık, bizim riskleri göze alarak haber yaptığımız konu başlıklarını oluşturuyor.

Çünkü kimilerine bu uymasa da, her bireyin haber alma özgürlüğü var. Biz gazetecilere yapılan her saldırı, herkesin özgürlüğüne yapılmış bir saldırıdır. Bu nedenle, hukuk devletinin sağladığı tüm imkanları kullanarak, bağımsız ve özgür gazeteciliği engellenme girişimlerine karşı kendimizi savunacağız.

Resmi protesto

DW, muhabirlerimizin hedef alınmış olunmasını resmi olarak ABD'nin Berlin Büyükelçiliği nezdinde protesto etti. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD'den basın özgürlüğünün korunmasını ve saldırıların araştırılmasını talep etti. Doğrusu da bu. Bu saldırılar karşısında geniş bir kamuoyu oluşturmak önemli. Çünkü her nerede gazetecilerin işlerini yapmaları engelleniyorsa, kısa bir süre sonra diğer özgürlükler de tehlikeye giriyor.

Bu nedenle biz, ABD'den, Hong Kong'dan, Rusya'dan, Almanya'dan, yani dünyanın her yerinden haber yapmaya, bilgi vermeye devam edeceğiz. Bu özgürlüğümüzün elimizden alınmasına izin vermeyeceğiz.

Manuela Kasper-Claridge

© Deutsche Welle Türkçe