 Biyometrik veritabanında skandal açık | DÜNYA | DW | 14.08.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Biyometrik veritabanında skandal açık

Bir milyonu aşkın kişinin parmak izi, yüz tanıma gibi gizli verilerinin kolayca erişilebilir bir veritabanında olduğu ortaya çıktı. Skandalın odağındaki şirket açığın kapatıldığını duyurdu.

Dijital parmak izi

Dijital parmak izi

İsrailli güvenlik uzmanları Noam Rotem ve Ran Locar, yaptıkları çalışmalar sonucunda 1 milyonu aşkın kişinin parmak izi, şifreleri ile biyometrik bilgilerinin kolayca erişebilir bir veritabanında tutulduğunu ortaya çıkardı.

İngiliz Guardian ve İsrail’de yayımlanan Calcalist’de yer alan haberlere göre şifrelenmemiş ve kolayca erişilebilen bu bilgiler Suprema adlı güvenlik firmasının “Biostar 2” adlı biyometrik güvenlik sisteminin veritabanında yer alıyor.

İngiltere polis teşkilatı, savunma şirketleri ve bankalara hizmet veren, Avrupa’da branşında pazar lideri olduğunu savunan şirket, parmak izi ve yüz tanıma teknolojisi ile binalara ve güvenlik gerektiren giriş-çıkışlar için merkezi kontrol hizmeti veriyor.

Sanal özel ağ hizmetlerini inceleyen vpnMentor platformu ile çalışan İsrailli araştırmacılar, geçtiğimiz hafta Biostar 2’nin veritabanına kolayca erişim sağladı, 23 gigabayta ulaşan verilere ulaştı.

“Korkutucu boyutta”

Bu veriler arasında parmak izleri, yüz tanıma verileri, kullanıcı fotoğrafları, şifrelenmemiş kullanıcı parolaları, binalara ilişkin güvenlik bilgileri ve hizmet verilen şirket ve kurum çalışanlarının kişisel bilgiler yer alıyor. Açığın korkutucu boyutta olduğuna işaret eden İsrailli uzmanlar bu açıkla sistemdeki hesapların denetimini ele geçirebildiklerini, hatta veritabanındaki verileri değiştirebildiklerini açıkladı. Bu, veritabanına dışardan fotoğraf ve parmak izi eklenebildiği, bu yolla da şirketin hizmet verdiği herhangi bir binaya girilebileceği anlamına geliyor.

Parmak izlerinin güvenliğinin gerektiği gibi sağlanamamasının endişe verici olduğuna vurgu yapan araştırmacılar konu hakkında yayınladıkları raporda, “sızan şifrelerden farklı olarak parmak izlerinizi değiştiremezsiniz” ifadelerine yer verdi.

Suprema şirketinin pazarlama müdürü Andy Ahn, Guardian gazetesine vpnMentor tarafından sağlanan bilgiler hakkında şirkette “derinlemesine bir değerlendirme” yapıldığını açıkladı. Şirket yetkilisi Ahn ayrıca bir “tehdit” olduğu yönünde bir tespit yapılması durumunda müşterilerinin bilgilendirileceğini kaydetti.

Video izle 05:04

İnternetteki kişisel verileri paraya dönüştürüyorlar

DW,dpa/DA, JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Facebook Messenger aramalarını dinlediğini kabul etti

Facebook'un Messenger kullanıcılarının mesajlarını para verdiği üçüncü kişilere dinleterek yazıya döktürdüğü ortaya çıktı. (14.08.2019)  

Apple “dinlemeyi” durdurdu

Siri’nin kaydettiği mahrem konuşmaların, şirketin sesli asistanı geliştirme çalışmaları kapsamında dinlendiğinin gün ışığına çıkması büyük tepki çekti. Apple, uygulamayı durdurduğunu açıkladı.  (02.08.2019)  

ABD'de Facebook'a rekor ceza

Kişisel verilerin gizliliğini ihlal ettiği gerekçesi ile Facebook 5 milyar dolarlık rekor para cezası ödemeyi kabul etti. (24.07.2019)  

Veri hırsızlığı dijitalleşmenin öncülerine de acımıyor

Almanya’da bin dolayında politikacı ve ünlünün kişisel verileri internete sızdırıldı. Dijitalleşme çağında veri güvenliği devletler için en zor alanlardan biri. Avrupa'da birçok ülke bu alanda başarısız oluyor. (12.01.2019)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

İnternetteki kişisel verileri paraya dönüştürüyorlar  

Benzer içerik

Deutschland Deutsche Post Zentrale in Bonn

Alman Posta İdaresi’nin kişisel verileri sattığı iddia edildi 01.04.2018

Alman Posta İdaresi’nin kişilere ait verileri seçim kampanyalarında kullanılmak üzere siyasi partilere sattığı iddia edildi.

Banu Güven, türkische Journalistin

Banu Güven: Facebook imtihanı 07.04.2018

Cambridge Analytica şirketinin Facebook uygulaması üzerinden yaklaşık 87 milyon kullanıcının verilerini ele geçirmesine ilişkin skandal büyüyor. Gazeteci Banu Güven skandalı ve etkilerini DW Türkçe için değerlendirdi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Greta Thunberg'in Atlantik yolculuğu başladı

Çevre aktivisti Greta Thunberg ABD'deki BM Zirvesi'ne katılmak için Atlantik Okyanusu'nu geçecek. Thunberg okyanusu çevre dostu bir yatla iki haftada aşacak.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

40 yılı aşkın bir süredir Bayern Münih'te yöneticilik yapan kulüp başkanı Uli Hoeneß görevini bırakıyor.  