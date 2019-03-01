Biyografi: Taliban kurucusu Molla Ömer ABD üssü yakınlarında yaşadı

Taliban'ın tek gözlü kurucusu ve yıllarca liderliğini yapan Molla Ömer'in, sanılanın aksine ölene kadar Pakistan'da değil, Afganistan'da bir ABD askeri üssünün yaklaşık beş kilometre yakınında yaşadığı iddiası ortaya atıldı.

Afganistan'ı 1996 ile 2001 yılları arasında yöneten grubun mensupları ile beş yıl boyunca görüşen Hollandalı gazeteci Bette Dam'ın Düşmanı Aramak isimli kitabında öne sürülen iddiaya göre Molla Ömer Zabul vilayetinde yaşadı.

Geçen ay Hollandaca olarak yayınlanan ve yakında İngilizce çevirisi piyasa sürülecek olan kitaptan kısa bir alıntıya göre ABD'nin 2001 yılında Afganistan'a müdahalesi sonrası Ömer bir daha Pakistan'a ayak basmadı.

11 Eylül saldırılarının planlayıcısı Usame Bin Ladin yıllarca Afganistan'da saklanmıştı

Bin Ladin'e kucak açmıştı

Taliban'ın, New York ve Washington'daki 11 Eylül 2001 saldırılarının planlayıcısı Usame Bin Ladin'e kucak açmasından dolayı ABD tarafından Afganistan'a yapılan müdahale grubun ülke üzerindeki kontrolünü sona erdirmişti.

Ancak başına 10 milyon dolar ödül konan Molla Ömer, o günden sonra ABD ve diğer koalisyon ortaklarına karşı silahlı direniş yürüten grubun ruhani liderliğini sürdürmüş ve 2013 yılında hayatını kaybetmişti. Dam'ın iddiasına göre Ömer 2001'deki müdahaleden sonra tam sekiz yıl boyunca ABD üssünün yakınlarında yaşamını sürdürdü.

2013'te hayatını kaybeden Molla Ömer'in öldüğü bilgisi ise Taliban tarafından iki yıl boyunca saklandı.

Kabil yalanladı

Hollandalı gazetecinin kitabında ortaya attığı iddia üzerine Kabil yönetiminden açıklama yapıldı. Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani'nin Sözcüsü Harun Çakansuri kitabı "kesin bir şekilde reddetti" ve iddianın "hayal ürünü" olduğunu söyledi.

Twiter üzerinden bir mesaj yayınlayan Sözcü, "Elimizde Ömer'in Pakistan'da yaşadığı ve öldüğüne dair yeterince kanıt bulunuyor" ifadesini kullandı.

Eski bir Afgan istihbarat görevlisi olan ve ülkedeki yaklaşan seçimlerde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı için yarışacak Emrullah Salih ise kitaptaki iddiayı reddeden bir diğer isim oldu.

Salih de Twitter mesajında "Molla Ömer'in Afganistan'da yaşadığı ve öldüğüne dair sözde iddia manipülatif bir propaganda parçasından başka bir şey değildir" sözlerini kullandı.

ABD'nin burnunun dibindeydi

Molla Ömer'in Pakistan yerine Afganistan'da yaşadığı ve burada öldüğü iddiası, bugünlerde Taliban ile barış görüşmelerinde bulunan Washington yönetiminin istihbarat kaynakları ile ilgili şüphe yarattı.

Dam'ın kitabına göre Molla Ömer en az iki kere ABD askerlerini atlattı. Bir keresinde ABD askerleri Ömer'in yaşadığı evin yakınlarına geldi. O sırada avluda bulunan Taliban lideri odunların arkasına saklanarak ABD askerlerini atlattı.

İkinci seferde ise ABD askerleri Molla Ömer'in yaşadığı evi aradı. Ancak askerler, Ömer'in saklandığı gizli odayı görmedi.

Kitaba göre 2013 yılında hastalanan Ömer tedavi için Pakistan'a gitmeyi reddetti ve bulunduğu Afganistan'da hayatını kaybetti.

DW,rtr,AFP/ÇÖ,EC

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