Bitcoin son 13 ayın en düşük seviyesinde

Dünya genelinde sanal paraların en tanınmışı olan Bitcoin değer kaybetmeye devam ediyor. Pazartesi günü 1 Bitcoin'in değeri 5 bin 173 dolara gerileyerek son on üç ayın düşük seviyesini gördü.

Aralık 2017'de 1 Bitcoin 20 bin dolara kadar yükselmişti. Bitcoin'deki değer kaybı geçen Çarşamba gününden bu yana yüzde 17'ye ulaştı. Reuters'e açıklama yapan Kripto para uzmanı Timo Emden, "Yatırımcılar şu günlerde belirsizliklerle karşı karşıya" dedi.

Daha fazlasını okumak için: Bitcoin patlaması - Madalyonun diğer yüzü

Bitcoin'in yanı sıra diğer kripto para birimleri olan Ether, Litecoin ve XRP de haftaya kayıplarla başladı. İnternet sitesi Coinmarketcap'in verilerine göre, 2 bin dolayındaki sanal paranın değeri şu anda 170 milyar dolar tutarında. Site, geçen Çarşamba bu değerin 210 milyar dolar olduğuna yer verdi. Sanal paralara talebin yoğun olduğu dönemlerde bu değer 830 milyar dolara kadar yükselmişti.

Sanal paralardaki değer kayıplarına birçok faktörün neden olmuş olabileceğine dikkat çekiliyor. Özellikle çok sayıda Bitcoin yatırımcısının Bitcoin'in borsaya açılmasını beklemesi ancak bunun bir türlü gerçekleşmemesi kayıplara neden gösteriliyor. Bitcoin'in bir türevi olan Bitcoin Cash'in piyasa sürülmesinin de değer kayıplarında etkili olduğu belirtiliyor.

Video izle 05:10 Şimdi canlı 05:10 dk İzlanda’nın Bitcoin madenleri

dpa,rtr/ BÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe