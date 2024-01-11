Bitcoin ETF'leri ABD’de işlem görmeye başladı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) onayının ardından spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF) bugün ABD piyasalarında ilk kez işlem görmeye başladı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Çarşamba günü onaylamasının ardından spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF) bugün ABD piyasalarında ilk kez işlem görmeye başladı. Böylelikle kripto para birimlerine yatırımcıların erişimi daha da kolaylaşmış oldu.

Yeni ETF'ler yatırımcılara spot Bitcoin fiyatına endeksli bir yatırım aracı sunuyor. SEC, aralarında Blackrock ve Fidelity'nin de olduğu 11 yatırım şirketinin fonuna onay verdi.

SEC Başkanı temkinli

SEC'in onayı uzmanlar tarafından piyasa açısından olumlu değerlendirilse de birçok kez regülasyon ve yatırımcıların korunması konusunda hala atılacak adımlar olduğunu yineleyen SEC Başkanı Gary Gensler temkinli bir yaklaşım sergiledi.

Gensler "Yatırımcılar Bitcoin ve değeri kriptoya bağlı olan ürünler ile ilgili sayısız risk konusunda ihtiyatlı davranmaya devam etmeli" uyarısında bulundu.

SEC Başkanı Gary Gensler Fotoğraf: Jonathan Ernst/REUTERS

Bazı analistler ETF'lerin kripto varlık fiyatlarının istikrara kavuşmasına yardımcı olacağı ve bu varlıklara yatırımı genişleteceği değerlendirmesinde bulunuyor. Ancak ETF'lerin ABD emeklilik fonlarında dalgalanmalar yaratabileceği ve bu fonları riske atabileceği değerlendirmesinde bulunanlar da var.

Borsa yatırım fonu bir varlığa veya varlık grubuna yatırım yapmanın kolay bir yöntemi olarak değerlendiriliyor. Hisse senedi, tahvil, altın, emtia gibi farklı yatırım araçlarını bünyesine katan borsa yatırım fonları, menkul kıymetler borsalarında işlem görüyor.

Bitcoin'in başlangıcından bu yana, Bitcoin'e yatırım yapmak isteyen herkes dijital cüzdan almak veya bir kripto ticaret platformunda hesap açmak zorundaydı. Spot bitcoin ETF'lerinin böyle ekstra adımlar atmak istemeyen birçok yeni yatırımcıya kapı açabileceği belirtiliyor.

Bitcoin fiyatı, SEC kararı ile hızlı değer artışı yaşayarak 49 bin doları aştı ve Aralık 2021'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Bitcoin Ekim ayından bu yana ETF onayı ile talep artışı yaşanacağı beklentisi ile yüzde 70 değer kazanmıştı.

AP / SSB, BK