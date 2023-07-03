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Birol: Önümüzdeki kış enerji fiyatları artabilir

19 dakika önce

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, önümüzdeki kış enerji fiyatlarının artacağı uyarısında bulundu.

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Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Başkanı Fatih Birol
Fatih BirolFotoğraf: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva/dpa/picture alliance

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Başkanı Fatih Birol, BBC'ye verdiği demeçte önümüzdeki kış enerji fiyatlarının yeniden büyük ölçüde artabileceği uyarısında bulundu. Çin ekonomisinin yeniden güçlenmesi, piyasalardan yüksek miktarda sıvı gaz alması ve kış aylarının da soğuk geçmesi halinde doğal gaz fiyatlarının tekrar tırmanışa geçebileceğini belirten Birol, böylesi bir gelişmenin tüketicilere ek yük olacağının altını çizdi. Fatih Birol, hükümetlere yenilenebilir enerjiyi destekleme ve herkesi enerji tasarrufuna davet etme çağrısında bulundu.

Çok sayıda uzman, korona pandemisiyle mücadelede sıkı kapanma ve tedbir rejimi uygulayan Çin'in, Aralık 2022 başında bu sert korona tedbirlerini esnetmeye başlamasıyla, ülkede ekonomik canlanmanın başlayacağı, enerji ihtiyacının küresel çapta artabileceği ve fiyatların da yeniden yükselebileceği tahminini dile getirmişti.

Rusya'nın komşusu Ukrayna'ya saldırmasıyla dünya çapında ekonomik kriz meydana gelmiş, enflasyon çok sayıda ülkede rekor derecede artış kaydetmişti. Avrupa'daki artışının en büyük nedenlerinden biri de ucuz Rus doğal gazının Avrupa'ya akışının kesilmesiyle bozulan arz talep dengesi üzerine artan fiyatlar olmuştu.

Senelerdir Rusya'dan Kuzey Akım boru hattı ile aktarılan doğal gazı uygun fiyattan satın alan Almanya'ya Rus enerji akışı geçen yıl kesildi. Alman hükümeti, Rusya'ya bağımlılığı azaltmak üzere pek çok ülke ile iş birliği yaparak, kuzey bölgesine sıvı gaz ikmal terminalleri kurdu.

Almanya'da sonbahar aylarından itibaren enerji fiyatlarında rekor artış kaydedilmiş, hükümet vatandaşları enerji tasarrufu yapmaya çağırmış, ancak kış aylarının ılık geçmesi ve enerji darboğazı yaşanmayacağının anlaşılmasıyla birlikte fiyatlarda düşüş trendi başlamıştı.

Enerjide devlet desteği bu yıl da geçerli

Almanya'da bu yıl da enerji fiyatlarında frenleme uygulaması geçerli. Buna göre, önceki senenin enerji tüketim ortalamasının yüzde 80'i için tüketiciler, küçük ve orta ölçekli işletmelere elektriğin kilowatt saatinde 40 cent, doğal gazda metreküpte 12 cent ve uzaktan ısınmada da 9,5 cent üst sınır fiyat kondu. Sene sonuna kadar geçerli uygulamanın enerji fiyatlarındaki gelişmeye göre Nisan 2024'e kadar uzatılması mümkün.

İngiltere'de ise hükümetin ortalama bir hane için öngördüğü 2 bin 900 euro enerji fiyatı garantisi geçen ay sona erdi.

Almanya'da blackout | "Yenilmez olmadığımızı gördük"

 

dpa / ETO, ET

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