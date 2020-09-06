Birmingham’da bıçaklı saldırı: 1 ölü, 7 yaralı

Birleşik Krallık’ın ikinci en büyük şehri Birmingham’ın kent merkezinde Pazar sabaha karşı meydana gelen bıçaklı saldırılarda en az bir kişinin öldüğü, ikisi ağır olmak üzere yedi kişinin yaralandığı belirtildi.

Birmingham’ın da içinde bulunduğu alanı kapsayan West Midlands Polisi tarafından yapılan açıklamada, gece yarısını yarım saat geçtikten sonra başlayan ve sabaha karşı saat 2.30’da son bulan, şehrin dört farklı noktasında gerçekleşen bıçaklama olaylarıyla ilgili olarak bir şüphelinin arandığı ifade edildi.

Açıklamada, bıçaklama olaylarının ardında nefret suçu, çete şiddeti veya terör şüphesi bulunmadığı belirtilirken, “Saldırıya uğrayanlara bakıldığında bu olay rastgele yapılmış gibi gözükmektedir” denildi. Açıklamada aynı zamanda saldırılar için cinayet soruşturması açıldığı aktarıldı.

Olayda ölen ve yaralananların kimlikleri açıklanmazken, ağır yaralanan iki kişiden birinin kadın, diğerinin erkek olduğu ifade edildi. Olayda yaralanan diğer beş kişinin “hafif yaralarla” hastaneye kaldırıldığı aktarılırken, durumun "büyük çaplı bir olay" olarak ilan edildiği ve bıçaklamalar arasında bağlantı olduğu ifade edildi.

Polis olayın ardından yaptığı ilk açıklamada, "Gece yarısını yaklaşık yarım saat geçtikten sonra (Pazar sabaha karşı) Birmingham şehir merkezinde bıçaklama olayları yaşandığına dair telefonlar aldık" demiş, kısa bir süre sonra yeni bıçaklama olaylarının yaşandığına dair telefonlar almaya devam ettiklerini belirtmişti.

Birleşik Krallık parlamentosunda Birmingham şehrini temsil eden ana muhalefet İşçi Partisi’nden Shabana Mahmood olayları “son derece kaygı verici” olarak nitelendirdi. İşçi Partisi’nden yerel meclis üyesi Yvonne Mosquito ise yaşanan dehşetin herkes için “travmatik” olduğunu söyledi.

Londra’da da bıçaklı saldırı

Scotland Yard polisinin Pazar sabahı yaptığı açıklamaya göre, Birleşik Krallık’ın başkenti Londra'da da Cumartesi gecesi bıçaklı saldırı meydana geldi ve saldırıda beş kişi yaralandı. Bir kişinin durumunun ağır olduğu belirtilirken, olayın başketin güneydoğusunda gerçekleştiği aktarıldı. Olayla ilgili beş kişinin gözaltına alındığı ifade edilirken, saldırının sebebinin henüz bilinmediği kaydedildi.

AFP,dpa,rtr/DÇÜ,HT

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