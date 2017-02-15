Birlik Partileri ile SPD arasındaki makas daralıyor

Almanya’da 26 Eylül’de yapılacak genel seçimler öncesinde, şu an iktidarda olan koalisyon hükümetini oluşturan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasındaki fark, yapılan son anketlere göre giderek azalıyor.

Kamuoyu araştırma enstitüsü Forsa tarafından yapılan ve sonuçları Çarşamba günü yayınlanan bir anket, Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile kardeş parti Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) oylarının yüzde 23, yükselişe geçen SPD'nin ise yüzde 21 seviyesinde olduğunu ortaya koyuyor. 2017 yılının Mart ayından bu yana, iki parti arasındaki fark hiç bu kadar az olmamıştı.

Özel televizyon kanalları RTL ve ntv için yapılan anket, muhalefet partilerinden Yeşiller'in geçen haftaya göre bir puan kayıpla yüzde 19'a, Hür Demokratlar'ın (FDP) ise yine bir puanlık gerileme ile yüzde 12'ye düştüğü sonucuna varıyor. Ayrıca sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) yüzde 10, Sol Parti ise yüzde 6 oy seviyesinde görünüyor.

En popüler başbakan adayı Olaf Scholz

Partilerin başbakan adayları içinde son haftalarda öne çıkan SPD'nin adayı ve şu an halihazırda Maliye Bakanı olan Olaf Scholz'un seçmen nezdindeki popülaritesi de artmaya devam ediyor. "Başbakan adayları içinde kimi tercih edersiniz?" sorusuna, ankete katılanların yüzde 29'u Scholz'un ismi ile yanıt veriyor. Bu da geçen haftadan bu yana üç puanlık bir atışa tekabül ediyor.

Yeşiller'in adayı Annalena Baerbock yüzde 15'te kalırken, Birlik Partileri'nin adayı Armin Laschet, seçmenlerin sadece yüzde 12'sinden destek görüyor.

Reuters / ET,BK

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