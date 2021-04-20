Birlik partileri başbakan adayını belirlemeye çalışıyor

Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak genel seçimlerde, iktidardaki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayının belirleneceği mücadelede sona yaklaşılıyor. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet'in yanı sıra Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) lideri Markus Söder de iki partinin ortak başbakan adayı olmayı istediklerini açıklamıştı.

Başbakan Angela Merkel'in partisi CDU'nun yönetim kurulu yaklaşık altı saat süren görüşmelerin ardından sabaha karşı parti lideri Laschet'in başbakan adaylığına desteğini açıkladı.

Çevrim içi olarak düzenlenen olağanüstü toplantıda yapılan gizli oylamada, seçme hakkı olan 46 üyeden 31'i CDU Genel Başkanı Laschet'ten yana oy kullandı. Oylamada 9 üye CSU lideri Söder'in adaylığını desteklerken, 6 üye ise çekimser kaldı.

CDU'nun verdiği bilgilere göre, bu oylama sonucu Laschet'e desteğin yüzde 77,5, Söder'in adaylığına desteğin ise yüzde 22,5 olduğunu gösteriyor.

Kesin kararın bugün verilmesi bekleniyor

CSU lideri Söder, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada başbakan adaylığı konusunda kararı CDU'ya bıraktığını açıklamış ve "CSU da, ben de karara saygı duyacağım" demişti. CDU içinde de Genel Başkan Laschet yerine Söder'in adaylığını destekleyenler bulunuyor. Bu nedenle oylamanın sonucu başbakan adayı konusundaki kararın verildiğine işaret etse de karar henüz kesinlik kazanmış değil.

CDU/CSU Federal Meclis grubunun bugün öğleden sonra yapacağı toplantıdan çıkacak sonucun başbakan adaylığı konusuna açıklık getirmesi bekleniyor.

CDU/CSU meclis grubu Başkan Vekili Thorsten Frei, bugün yapılacak grup toplantısında başbakan adayının kesinleşmesinin beklediğini söyledi. Frei Deutschlandfunk radyosuna yaptığı açıklamada, parti yönetimin aldığı karara işaret ederek, "Bu en azından açık bir mesaj, bu nedenle bugün iki parti arasında önceden belirlendiği gibi bu meseleye uzlaşma yoluyla açıklık getirilmesini bekliyorum" şeklinde konuştu.

Söder'i destekleyenler

CDU/CSU meclis grubunda geçen hafta yapılan toplantıda Söder'e desteğini açıklayanlar çoğunluğu oluşturmuştu.

CDU yönetiminin dün akşam yaptığı toplantıda da, Saksonya-Anhalt Başbakanı Reiner Haseloff'un Almanya'nın doğusundaki eyaletlerde parti tabanının Söder'i desteklediğini söylediği aktarıldı. Berlin eyaletinin de Söder'den yana tavır aldığı belirtildi.

CDU Genel Başkanı ve Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Laschet'in ardından, CSU lideri ve Bavyera Eyaleti Başbakanı Söder'in de yaklaşık 10 gün önce başbakan adayı olmak istediğini açıklamasıyla iki siyasetçi arasında mücadele başlamıştı. Söder, kamuoyu yoklamalarında Laschet'e kıyasla daha iyi puan aldığını vurgulayarak sonbaharda yapılacak genel seçimlerde başarı şansının daha iyi yüksek olduğuna dikkat çekiyor. CDU ve CSU geleneksel olarak genel seçimlere ortak bir başbakan adayı ile giriyor, genellikle de başbakan adayı CDU'dan seçiliyor.

Seçimlere yaklaşık beş ay kala başbakan adayının hâlâ belirlenememiş olması, Hristiyan Birlik partileri üzerinde baskı yaratıyor. Kamuoyu yoklamalarına göre CDU/CSU'nun ardından ikinci sırada yer alan Yeşiller dün başbakan adayının Eş Genel Başkan Annalena Baerbock olduğunu açıkladı. Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise adayının Olaf Scholz olduğunu çok daha önceden duyurmuştu. 16 yıldır başbakanlık görevini yürüten Angela Merkel ise sonbaharda siyasete veda etmeye hazırlanıyor.

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