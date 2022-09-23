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Harkiv'de tespit edilen bir toplu mezar
Harkiv'de tespit edilen bir toplu mezarFotoğraf: Gleb Garanich/REUTERS
Hukuk ve AdaletUkrayna

BM: Ukrayna'da savaş suçu işlendi

13 dakika önce

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne bağlı tahkikat komisyonu yürüttüğü soruşturmada Ukrayna'da savaş suçu işlendiği sonucuna vardı.

https://www.dw.com/tr/birle%C5%9Fmi%C5%9F-milletler-ukraynada-sava%C5%9F-su%C3%A7u-i%C5%9Flendi/a-63216999

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne bağlı tahkikat komisyonu, Ukrayna'da savaş suçu işlendiği sonucuna vardıklarını açıkladı.

Bağımsız Uluslararası Ukrayna Tahkikat Komisyonu Başkanı Erik Mose ilk incelemeler sonucunda vardıkları geçici sonuçları bugün sözlü olarak kamuoyuyla paylaştı. Mose "Komisyon, topladığı kanıtlara dayanarak Ukrayna'da savaş suçu işlendiği sonucuna varmıştır" dedi.

Erik Mose
Erik MoseFotoğraf: Martial Trezzini/KEYSTONE/picture alliance

Rus işgalinin Şubat-Nisan ayları arasındaki ilk bölümüne odaklanan soruşturma kapsamında Kiev, Çernihiv, Harkiv ve Sumi kentlerindeki 27 farklı bölgede incelemeler ve 150'den fazla mağdur ve tanıkla görüşmeler yapıldı.

"Ziyaret ettiğimiz bölgelerde yüksek sayıda infazla karşılaştık. Komisyon halihazırda 16 kasaba ve yerleşim yerinde bu ölümleri soruşturuyor" diyen Mose bu infazların kimler tarafından işlenmiş olabileceğine dair ise bir açıklama yapmadı.

Çok sayıda vakada kurbanların tutuklandıktan sonra infaz edildiklerinin tespit edildiği kaydedildi. Elleri bağlı olarak bulunan kurbanların başlarından kurşunlanarak ya da boğazları kesilerek infaz edildikleri belirtildi.

İşkence ve kötü muamele iddiaları

Tahkikat komisyonuna konuşan birçok kişi de işkenceye ve kötü muameleye maruz kaldıklarını aktardı. Bazı mağdurlar Rusya'ya götürüldükleri ve orada üç hafta boyunca tutuldukları bilgisini verdi. Rusya'ya isnat edilen işkence ve kötü muamele yöntemleri arasında dayak, elektrik verme ve zorla soyma gibi edimler sayıldı.

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Komisyon iki vakada Rus askerlerinin Ukrayna birlikleri tarafından kötü muameleye maruz kaldığını tespit etti. Mose, bazı Rus askerlerin cinsel şiddete başvurduklarının belgelendiğini de ifade etti.

Mose'nin aktarımlarına göre suça maruz kalan kişilerin yaşları 4 ila 82 arasında değişiyor.

Bağımsız Uluslararası Ukrayna Tahkikat Komisyonu, BM İnsan Hakları Konseyi tarafından Mayıs ayında kurulmuştu. Yargıç Erik Mose daha önce Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne de başkanlık etmişti.

DW, dpa / EC, HS

 

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