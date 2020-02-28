 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi′nde İdlib toplantısı | DÜNYA | DW | 29.02.2020

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DÜNYA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İdlib toplantısı

BM Güvenlik Konseyi'nde yapılan acil İdlib toplantısında Türkiye, Suriye'de gerekirse güç kullanmakta tereddüt etmeyeceğini açıkladı. ABD Türkiye'ye destek mesajı verdi. BM Genel Sekreteri ateşkes çağrısı yaptı.

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Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Suriye'nin İdlib eyaletinde 36 Türk askerinin öldürülmesiyle tırmanan gerilimi görüşmek üzere dün gece acil olarak toplandı.

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Oturumda söz olan BM Türkiye Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, "Türkiye savaş istemiyor ama güvenliği tehdit edilirse güç kullanmakta tereddüt etmeyecektir" dedi. Türkiye'nin misillemeden çekinmeyeceğini kaydeden Sinirlioğlu, Suriye tarafından gelecek her türlü provokasyona karşılık verileceğini sözlerine ekledi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft da Türkiye'ye destek verdiklerini belirtti. Craft, "Türk askerlerinin ölümüyle sonuçlanan gayrimeşru saldırılara karşılık verme konusunda Türkiye'ye desteğimiz tamdır" dedi. ABD temsilcisi saldırıyı barbarca olarak nitelendirirken Rusya ve Suriye'yi Astana Anlaşması'nı ihlal etmekle suçladı.

Rusya BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya ise konuşmasında askerlerin gözlem noktaları dışında vurulmuş olduğuna dikkat çekti. Nebenzya, bu duruma rağmen, operasyon sonucu Türk askerlerinin hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduklarını açıkladı. Olaylar yaşandıktan sonra gerilimi azaltmak için Rusya'nın elinden geleni yaptığını ifade eden Rusya temsilcisi, İdlib bölgesinin Suriye'nin toprakları içinde olduğunu vurguladı.  

Almanya BM Daimi Temsilcisi Christoph Heusgen de Türkiye'ye destek mesajı verirken, bölgede acil ateşkes sağlanması çağrısı yaptı. Suriye'de çözümün askeri yollarla mümkün olmadığını belirten Heusgen, Rusya'nın Suriye rejiminin askeri operasyonlarına verdiği desteği sona erdirmesini talep etti.

"Acil olarak ateşkes ilan edilmeli"

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de İdlib'de tırmanan gerilimde yeni bir noktaya ulaşıldığı konusunda uyarıda bulundu. Guterres, durum tamamen kontrolden çıkmadan acil olarak ateşkes ilan edilmesi gerektiğini belirtti. Türkiye ve Rusya'yı sıcak çatışmanın eşiğine getiren İdlib'deki olaylar zincirini Suriye savaşının en endişe verici noktalarından biri olarak nitelendirdi. Guterres yaşanan çatışmaların en ağır bedelini sivillerin ödediğini kaydetti.

BM'nin verilerine göre Suriye'de Rusya destekli rejim birliklerinin İdlib’e yönelik operasyonları nedeniyle Aralık ayından bu yana yaklaşık 800 bin sivilin bölgeyi terk ettiği tahmin ediliyor.

BM'nin Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary Dicarlo da son gelişmelerin bölgedeki durumu daha da karanlık hale getirdiğini belirtti.  DiCarlo "Siviller sığınma kamplarında, okullarda ve hastanelerde öldürülüyor" dedi.

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Sığınmacılar sınırda

Reuters,dpa/MY,BW

© Deutsche Welle Türkçe

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