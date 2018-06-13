Birleşik Arap Emirlikleri'ne 'savaş suçu' suçlaması

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) Birleşik Arap Emirlikleri'ne Yemen anlaşmazlığıyla ilgili ağır suçlamalar yöneltti. Örgütün kriz reaksiyon merkezinden Tirana Hassan, Emirliğin "Yemen'deki resmi olmayan hapishanelerinde işlenen insan hakkı ihlallerinin savaş suçu olarak nitelendirilebileceğini, kaçırılan esirlere işkence yapılmasının buna örnek teşkil ettiğini" söyledi.

İran tarafından desteklenen Yemen'deki Husiler 2014 yılından bu yana Sünni Devlet Başkanı Abed Rabbo Mansur Hadi'ye bağlı hükümet kuvvetleriyle çarpışıyor. 2015 yılından bu yana yönetimi destekleyen Suudi Arabistan'ın liderliğindeki Sünniler koalisyonunda Birleşik Arap Emirlikleri önemli rol oynuyor.

Af Örgütü 2016 – 2018 yılları arasında güvenlik birimlerince kaçırılan 51 kişinin kayıp olduğunu duyurdu. Örgüt serbest bırakılanlarla kayıpların ailelerinden topladığı bilgileri rapor haline getirdi.

Esirlere insanlık dışı muamele

Bir esir serbest bırakıldıktan sonra Af Örgütü'ne yaptığı açıklamada, askeri koalisyonun Aden'deki üssünde Birleşik Arap Emirlikleri askerlerinn işkencesine maruz kaldığını anlattı. Af Örgütü Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD'den iddialarla ilgili araştırma yapılmasını talep etti.

Birleşik Arap Emirlikleri 2015 yılından beri Yemen silahlı kuvvetlerine eğitim, silah ve para yardımı yapıyor. Uluslararası Af Örgütü Emirliklerin Yemen hükümetinin bilgisi dışında ülkenin güvenlik güçleriyle işbirliği yaptığını açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri Uluslararası İşbirliği Bakanı Rim el Haşimi'nin hafta başında Yemen Devlet Başkanı ve İçişleri Bakanı ile görüştüğü bildirildi. Yemen İçişleri Bakanı'nın hapishanelerin kapatılıp Yemen yargısının denetimine verilmesini talep ettiğine de haberde yer verildi.

DW, afp/AG, BÖ

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