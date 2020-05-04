 Birkişi raporuna göre Gülistan Doku iki gün art arda alıkonuldu | TÜRKİYE | DW | 26.07.2020

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TÜRKİYE

Birkişi raporuna göre Gülistan Doku iki gün art arda alıkonuldu

Tunceli’de 5 Ocak’tan bu yana haber alınamayan Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin soruşturmada bilirkişi raporu hazırlandı. Avukat Çimen, Doku'nun iki gün art arda alıkonulduğunu söyledi.

Gülistan Doku

Gülistan Doku

Tunceli'de 5 Ocak’tan bu yana haber alınamayan Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin soruşturmada bilirkişi raporu hazırlandı. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, rapora göre Gülistan Doku’nun erkek arkadaşı Rus uyruklu Z.A. tarafından iki gün art arda alıkonulduğunu söyledi. Çimen "Bilimsel bir raporla anlaşıldı ki 4 Ocak gecesindeki alıkoyma ve tehdit olayı 5 Ocak gününde de devam ediyor" dedi.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Diyarbakır’da yaşayan ailesinin Tunceli’ye gelerek güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasıyla arama çalışmaları başatıldı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunun olaya açıklık getirmesi bekleniyordu. Tamamlanan bilirkişi raporu ve HTS kayıtlarının soruşturma dosyasına eklendiğini söyleyen Avukat Ali Çimen raporlarda şüphelinin eyleminin daha net bir şekilde ortaya çıktığını söyledi.

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Gülistan Doku soruşturması

Gülistan zorla alıkonulmuş

Avukat Çimen "Gülistan, 4 Ocak günü part-time olarak bir iş yerinde çalışmaya başlıyor. O çalışması, saat 16.00 ile 23.00 arası olması gerekir. Saat 20.00 sıralarında şüphelinin babasının adına kayıtlı bir telefondan aranması üzerine Gülistan, patronundan izin alarak şüphelinin evine gidiyor, saat 21.00 sıralarında. Saat 22.30 sıralarında da evlerinden çıktığına ilişkin görüntüler var. Bu görüntülerde Gülistan'ın hızlıca evi terk ettiği görülüyor, şüphelinin de hızlıca ardından araca binip Gülistan'ın arkasından gittiği görülüyor. Saat 23.00'e kadar Gülistan'ın ne olduğu ile ilgili bir bilgimiz yoktu. Ta ki bir vatandaş dosyaya ihbarda buluna kadar. Gülistan'ın zorla araca bindirildiğine şahit olan bu kişinin ihbarından sonra biz öğrendik ki; Gülistan orada alıkonulmuş, zorla araca bindirmek istenmiş. Polis geldikten sonra da kimlik sorması üzerine şüphelinin kimliğinin üzerinde olmadığı anlaşılınca ev aranmış ve baba gelmiş. Polis olan babası geldikten sonra da şüpheli gözaltına alınmadan serbest bırakılıyor. Şimdi biz bu olayı ne şüphelinin ilk ifadelerinden ne de şüphelinin babasının ilk ifadelerinden hiç bilmiyorduk. Çünkü buna hiç değinmediler. Sadece, 'Eve gelip çay içti ve öyle gitti' dediler. Vatandaş ihbarı sonrasında Hatice öğretmen çıktı, Gülistan oradan ayrıldıktan sonra yurda gidemedi saat geç olduğu için hocasının evine gitti, hocasına tüm şeyleri anlattı, hocası da gelip ifadesini verince biz anladık ki o gece Gülistan alıkonulmuş" dedi.

"Şüphelinin tutuklanması gerekir"

Avukat Çimen, erkek arkadaşının 5 Ocak günü saat 11.00'de Gülistan Doku'yu arayarak, kafeteryaya gelmesini istediğini söyledi. Doku'nun kafeteryaya gittiğini anlatan avukat Çimen, şunları söyledi:

"Gülistan kafeye gidiyor. Kafeye girdikten sonra 5 dakika kalıyor. Kafeden çıktıktan sonra yine aynı evden çıkar gibi hızlıca kafeyi terk ediyor, şüpheli yine onun peşinden koşuyor, Gülistan'ı alıkoyuyor ve 8 dakika boyunca, bu video analiz raporunda geldi, uyarı, ikaz, ihtar, tehdit, hatta konuşurken Gülistan'ın başının üstüne çıkar gibi oluyor. Yani şüpheli, 4 Ocak gecesi yaptığı alıkoyma eylemini, 5 Ocak günü de tekrarladı... Çözümleme tutanaklarında ilk aşamada sadece Gülistan'ın kafenin önünde olan bir görüntüsü var, onu basın da paylaştı. Gülistan'ın içeri girdiğinden hiç bahsetmiyor. Yine kafede Gülistan gelmeden önce 2 kadının geldiği ve şüpheliyle görüştüğü hususu var, ona da hiç değinilmemiş."

Avukat Ali Çimen şüphelinin eylemini kararlı bir şekilde tekrarladığı, alıkoyduğu, tehditte bulunduğu, ona fiziksel baskıda bulunduğu ortaya çıktığı için tutuklanması gerektiğini söyledi.

DHA / EC,ETO

©Deutsche Welle Türkçe

 

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