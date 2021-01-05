Bir yıldır yanıtı aranan soru: Gülistan Doku nerede?

"Ben kız kardeşimin düğününde zılgıt çekemedim, cesedi için yapıyorum ve bu herkesin utancıdır. Bu tilili 21 yaşında, 365 gündür kemiklerini aradığım Gülistan'ım içindir."

Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku

Bu sözler, 5 Ocak 2020 günü Tunceli'de kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku'ya ait. Kızlarının akibetini öğrenmek için çalmadık kapı bırakmayan Doku Ailesi, bir yıldır seslerini duyurmak istiyor. Çünkü bir yıldır Gülistan'dan haber alınamadığı gibi, kaybolması ile ilgili soruşturmada somut bir ilerleme de kaydedilemedi. Buna karşın, Gülistan'ın annesi gözaltına alındı, ablası Aygül Doku ve avukatı Ali Çimen hakkında soruşturma başlatıldı.

Kadınlar, Gülistan Doku için sokakta

Türkiye'nin değişik illerindeki kadınlar, bugün Gülistan Doku'nun kaybolmasının birinci yıldönümü nedeniyle sokaktaydı. Anne Bedriye Doku Tunceli'de, ablası Aygül Doku ise Diyarbakır'daki eyleme katıldı. Diyarbakır'daki eyleme katılan kadınlarla beraber "Gülistan Doku nerede?" diye soran Aygül Doku, bir yıl geçmesine rağmen kardeşinden bir haber alamamalarına tepki gösterdi. Bir yıldan beri cehennemi yaşadıklarını söyleyen Aygül Doku, kimsenin Gülistan Doku ile ilgili tek bir kelime açıklama yapmamasından şikâyetçi.

"Ben tam bir yıldır adalet mücadelesi veriyorum, kızkardeşimi arıyorum. Ben sadece Gülistan'ı değil, adaleti, vicdanı aradım. Ama 365 gündür muhattap bulamadım. Kızımızın intihar ettiği söylendi. Biz kızımızın intihar etmediğini biliyorduk. Bütün Munzur arandı ama Gülistan yok. Bugün bir mezar taşı olsaydı ben en azından ona sarılırdım. İnsan hiç 21 yaşındaki kardeşinin mezar taşını ister mi? Sadece Gülistan'ın kemiklerini bulabilmek için yola çıktık."

Tunceli'de Gülistan Doku için eylem düzenlendi

Soruşturmada ilerleme sağlanamadı

Gülistan Doku kaybolduktan sonra Munzur Çayı ve telefonunun en son sinyal verdiği Uzunçayır Baraj Gölü'nde günlerce arama yapıldı. Ancak Baraj Gölü'ndeki su boşaltılmasına rağmen Gülistan'ın izine rastlanmadı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmanın şüphelisi olan ve Gülistan'ın en son görüştüğü, eski erkek arkadaşı Zaynal Abakarov olaydan sonra kayıplara karıştı. Dosyanın diğer şüphelisi olan Abarakov'un üvey babası, polis memuru Engin Y. hakkında ise Gülistan Doku’nun kişisel bilgilerini hukuka aykırı şekilde elde ettiği gerekçesiyle dava açıldı ve bu dava kapsamında açığa alındı. Ancak üzerinden bir yıl geçmesine rağmen Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturmada bir ilerleme sağlanamadı.

Doku'nun telefonunun en son sinyal verdiği Uzunçayır Baraj Gölü'nde günlerce arama yapıldı

Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi adına dosyayı takip eden Avukat Öykü Çakmak'a göre bunun sebebi soruşturmaya intihar odaklı bakılıyor olması:

"Bu dosyalara intihar odaklı bakamazsınız. Bu kadar kadınlar katledilirken bu dosyaları ilmek ilmek işleyip, bütün detayları ortaya çıkarmanız gerekiyor. Gülistan Doku'nun dosyasında özellikle kaybolma tehlikesi olan delillerin toplanmasını ısrarla vurguladık. 'Kamera kayıtları çalışmıyor' dediler. 'Teknik incelemesini çıkartın' dedik. 'Sadece suda arama yapıyoruz' dediler. Baş şüpheliler Zaynal Abarakov ve üvey babasına tek bir gün gözaltı yapılmadı. Telefonlarına, teknik cihazlarına el konulmadı. Gülistan'ın bindiği şehir içi ulaşım aracı dâhil olmak üzere yine Zaynal'ın babasına ait olan araçta hiçbir DNA bulgu incelemesi yapılmadı. Bu kadar bariz soruşturma eksikliklerine rağmen bize Gülistan'ın bulunması için sanki her şey yapılmış ve buna rağmen Gülistan bulunmamış gibi ikiyüzlü tavrı kabul etmiyoruz."

Soruşturmadaki eksiklikler

Çok sayıda kadın örgütünün katılımı ile kurulan Diyarbakır Şiddetle Mücadele Ağı, Gülistan Doku'nun kaybolduğu tarihten beri olayı yakından takip ediyor. Onlara göre etkin bir soruşturma yürütülmedi. Şiddetle Mücadele Ağı’nın sözcüsü Avukat Asya Cemre Işık, şüpheli Abarakov, üvey babası, annesi ve kız kardeşinin Gülistan’ın evlerinde bulunduğu 4 Ocak gününe dair verdiği ifadelerin çelişkili olduğunu savunuyor. Işık, savcılığın bu ifadeleri yeterince incelemediğini ve çelişkilerin giderilmediğini söylüyor. Işık'a göre, telefon sinyallerinin incelenmesinde Abarakov evde olduğu söylenen saatte evde değildi.

Şüpheli Zaynal'ın gözaltına alınmadığını, telefon ve teknik cihazlarına el konulmadığını belirten Işık, "Soruşturma işlemleri Asayiş Büro tarafından yürütüldü. Zaynal’ın polis olan üvey babası bu büroda görev yapıyordu. Delillerin yok edilmesi ihtimaline rağmen soruşturma biriminin değiştirilmesi talebi savcılıkça değerlendirilmedi. Dinar Köprüsü ve bin 900 metrelik mobese kameralarının bulunmadığı alanı gören, Munzur Üniversitesi'ne ait kamera sisteminin teknik incelemesi yapılmadı. Abarakov ve üvey babasının 5 Ocak günü nerede olduklarına dair kesintisiz tespit yapılmadı. Gülistan'ın bulunması için gerekli adli ve idari işlemlerin titizlikle ve ivedilikle yürütülmediği açıktır. Gülistan’ın soruşturma dosyasındaki ihmaller silsilesi ve ayrımcı pasiflik hukuken ve vicdanen kabul edilemez" dedi.

Felat Bozarslan

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