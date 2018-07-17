 Bir sonraki Trump-Putin görüşmesi 2019′da | DÜNYA | DW | 26.07.2018

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DÜNYA

Bir sonraki Trump-Putin görüşmesi 2019'da

ABD Başkanı Trump ile Rusya lideri Putin arasındaki bir sonraki ikili görüşmenin gelecek yıl yapılacağı açıklandı. Trump ilk etapta ABD'deki Rusya soruşturmasının sonuçlanmasını bekleyecek.

Donald Trump ve Vladimir Putin

Donald Trump ve Vladimir Putin

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki gelecek görüşmenin 2019 yılında gerçekleşeceğini açıkladı. Bolton, Trump'ın ilk etapta kendi adının da karıştığı Rusya soruşturmasının sonuçlanmasını bekleyeceğini belirtti.

Bolton, "Başkan, Devlet Başkanı Putin ile bir sonraki ikili görüşmenin Rusya cadı avının sona ermesinin ardından yapılması gerektiğine inanıyor. Bu yüzden görüşmenin yılbaşından sonra yapılmasında mutabık kaldık" dedi.

Rusya'nın 2016'daki ABD seçimlerine müdahale ettiğine ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturmada Trump'ın da adı geçiyor. Rusya, seçimlere müdahale ettiği yönündeki suçlamaları reddediyor. Trump 16 Temmuz'da Putin ile gerçekleştirdiği Helsinki zirvesinin başlamasına saatler kala attığı tweet'te, başını ağrıtan Rusya soruşturmasını daha önce de yaptığı üzere "hileli cadı avı" olarak nitelendirmişti.

"Dilim sürçtü" açıklaması

ABD Başkanı Trump, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yapılan zirvede Rus mevkidaşı Putin karşısındaki tutumu nedeniyle ülkesinde ağır eleştirilere hedef olmuştu. Kendi partisinin önde gelen isimleri de ABD'nin hakkını yeterince savunmamakla suçlanan Trump'ı sert bir dille eleştirmişti.

Helsinki'deki zirvenin ardından Putin'le düzenlediği ortak basın toplantısında Trump, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale etmesi için "hiçbir neden görmediğini" belirtmişti. Ancak Washington'a döndükten sonra Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Putin'in yanında dilinin sürçtüğünü ve aslında Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale "etmemesi" için bir neden göremediğini kastettiğini savunmuştu.

Beyaz Saray daveti

Trump, Helsinki zirvesi sonrasında Rusya hakkındaki ifadelerinin yankısı sürerken Putin'i yeniden görüşmek üzere Beyaz Saray'a davet etmişti. Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Tartıştığımız birçok konuyu hayata geçirebilmek için ikinci buluşmamızı dört gözle bekliyorum” ifadesini kullanarak "TÜM” sorunların çözülebileceğini söylemişti. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders da Trump'ın bu görüşmenin sonbaharda gerçekleştirilmesi için gerekli temasların yapılması amacıyla Bolton'a talimat verdiğini açıklamıştı.

DW,dpa/CÖ,BÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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Trump ve Putin'in Helsinki buluşması  

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