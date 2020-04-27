Bir milyondan fazla insan koronavirüsü yendi

Koronavirüs dünya genelinde 3 milyon 220 bin insana bulaştı. Bir milyondan fazla hasta iyileşti. Virüs toplam 231 bin 415 bin kişinin ise ölümüne neden oldu. ABD'de 61 bin, İspanya'da 24 bin, İtalya'da 28 bin, İngiltere'de 26 bin, Almanya'da 6 bin 500, Türkiye'de ise 3 bin 174 kişi yeni tip koronavirüsün neden olduğu Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

TSİ 19.10 Türkiye'de bir milyondan fazla test yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınındaki son durumu açıkladı: Koronavirüsten bugün hayatını kaybeden 93 kişiyle birlikte toplam can kaybı 3 bin 174'e yükseldi. Bakan Koca, "Test sayısında 1 milyonu geçtik. Vaka sayısında artış öngörülebilir seyirde. Solunum desteğine ve yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısında düşüş, iyileşen hasta sayısında ise artış devam ediyor. Bu noktaya gelmek kolay olmadı. Tedbirde ısrarcı olalım" açıklamasında bulundu.

TSİ: 18:20 İngiltere’de dijital yayınlarda KDV kalkıyor

İngiltere’de Maliye Bakanlığı, Cuma gününden itibaren dijital yayınlarda katma değer vergisi uygulamasının kaldırılacağını açıkladı. Bakanlık, uygulamanın amacının karantina döneminde dijital gazete ve e-kitapların okunurluğunu artırmak olduğunu kaydetti.

Ülkede, basılı gazete ve kitaplardan ise uzun süredir katma değer vergisi alınmıyor.

Hükümetin, koronavirüs iletişim kampanyası çerçevesinde yazılı basına da destek hazırlığı içinde olduğu kaydedildi. Buna göre, hükümet önümüzdeki üç ay içinde vereceği ek reklamlarla günlük gazetelere 40 milyon Euro’ya kadar (35 milyon pound) mali destek sağlayacak.

TSİ: 18:00 Türkiye'den ABD'ye ikinci yardım uçağı

Türkiye'den ABD'ye tıbbi yardım taşıyan ikinci askeri kargo uçağı da Ankara'dan havalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gönderilen uçakta; maske, koruyucu sağlık malzemesi, tulum ve dezenfektan olmak üzere önleyici sağlık malzemesi bulunuyor.

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait uçakla COVID-19'la mücadelede kullanılacak sağlık malzemelerinin ilk grubunu ABD’ye ulaştıran personelin, Ankara'ya döndüğü açıklandı. Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, TSK uçağının, yaklaşık 55 saati bulan görevi başarıyla tamamlayarak Ankara’ya döndüğü belirtildi.

İki gün önce Ankara’dan Washington’a doğru yola çıkan uçağın aralarında 500 bin cerrahi maskenin ve 2 bin litre dezenfektanın da bulunduğu tıbbi yardım malzemesini taşıdığı belirtilmişti.



TSİ 17:45 Danimarka: Salgının artış gösterdiğine yönelik bir işaret yok

Danimarka’da koronavirüs önlemlerindeki ilk esnekliklerin uygulamaya sokulmasının ardından olumsuz bir tablo gözlenmediği açıklandı. Devlet Serum Enstitüsü, “R rate” olarak bilinen, bir kişinin virüsü ortalama kaç kişiye bulaştırdığına ilişkin verilerde son iki haftada hafif bir artış gözlenmesine karşın bu oranın hala 1.0’ın altında olduğunu kaydetti.

Bulaşıcı hastalıklarla mücadeleye yönelik çalışmalar yapan enstitüden yapılan açıklamada, “COVID-19 epidemisinin hız kazandığına ilişkin hiçbir işaret bulunmamaktadır’’ denildi.

Nisan ayı ortasında korona önlemlerini kademeli gevşetmeye giden Danimarka, Asya dışında önlemleri esneten ilk ülke olmuştu.

TSİ 17.20 İtalya iki havalimanını hizmete açıyor

İtalya Ulaştırma Bakanlığı, Roma’daki Ciampino ve Floransa’daki Peretola Havaalanları’nı yeniden açmayı planlıyor. Roma’da genellikle ucuz fiyatlarla yolcu taşıyan havayolu şirketleri tarafından kullanılan Ciampino Havaalanı ve Toskana’daki ikinci büyük havaalanı olan Peretola, 13 Mart’tan bu yana kapalıydı. Bakanlık, söz konusu havalimanlarının açılmasıyla koronavirüsün tespiti için yeni bir tarama sistemi deneyebileceklerini açıkladı. 4 Mayıs itibarıyla ihtiyatlı bir korona açılımı planlanan ülkede Pazartesi gününden itibaren uzun mesafe tren seferleri de yeniden başlayacak.

TSİ 15.40 ABD'de koronavirüs nedeniyle 30 milyon kişi işsiz kaldı

Amerika Birleşik Devletleri'nde 30 milyondan fazla insan koronavirüs salgını nedeniyle işini kaybetti. ABD Çalışma Bakanlığı Perşembe günü Washington'da yaptığı açıklamada, yalnızca geçen hafta 3 milyon 840 bin kişinin işsiz olarak kayıtlara geçtiğini açıkadı. Salgın ABD ekonomisini olumsuz etkiliyor.

TSİ 12.36 İspanya'da en düşük ölü sayısı kaydedildi

Avrupa'da koronavirüsten en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İspanya'da ölü sayısı salgının ortaya çıkmasından bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi. Son 24 saat içinde ülkede 268 kişinin hayatını kaybettiği ve ölü sayısı toplamının 24 bin 543'e yükseldiği bildirildi. Vaka sayısı da bir günde 518 kişilik artışla 213 bin 435'e ulaştı.

TSİ 11.15 Almanya'da bir haftada 467 bin korona testi yapıldı

Robert Koch Enstitüsü (RKI), Almanya'da koronavirüs vakalarını tespit etmek içn yapılan test sayısının daha da artırıldığını açıkladı. RKI Direktörü Lothar Wieler geçen hafta toplam 467 bin test yapıldığını belirterek haftalık azami test kapasitesinin 860 bin civarında olduğunu kaydetti. Wieler geçen haftalarda yapılan test sayısının uzun süre 350 bin ila 400 bin aralığında seyrettiğini belirtti.

TSİ 10.38 Rusya'da vaka sayısında en yüksek artış

Rusya'da koronavirüs vaka sayısı bir günde 7 bin 99 artarak salgının ortaya çıkmasından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. Toplam vaka sayısının 106 bin 498'e, ölü sayısının 101 kişi artarak bin 73'e ulaştığı bildirildi. Kremlin, vatandaşlar için Nisan ayını kapsayan ücretli izin düzenlemesini 11 Mayıs'a kadar uzatmıştı.

TSİ 08.38 Fransa ekonomisinde 70 yılın en büyük daralması

Fransa'da GSYİH'nın yılın ilk üç aylık çeyreğinde yüzde 5,8 oranında düşüş kaydettiği bildirildi. Milli İstatistik Kurumu, ülkenin resmen resesyona girdiğini teyit ederek daralmanın büyük ölçüde Mart ayı ortasında koronavirüs salgını nedeniyle uygulamaya sokulan kısıtlayıcı önlemlerden kaynaklandığını bildirdi. 2020'nin ilk çeyreğindeki verilerin, GSYİH kayıtlarının çeyrekler bazında tutulmaya başladığı 1949 yılından bu yana kaydedilen en düşük seviye olduğu belirtildi. Fransa'da 2019'un son çeyreğinde de GSYİH'da yüzde 0,1'lik düşüş kaydedilmişti.

TSİ 07.40 Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 159 bin 119'a yükseldi

Almanya'da yeni koronavirüs vaka sayısı Robert Koch Enstitüsü verilerine göre bir günde bin 478 artarak 159 bin 119'a yükseldi. 173 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı da 6 bin 288'e ulaştı. Koronavirüsten iyileşenlerin sayısı da bir günde 3 bin 100 kişi artarak 123 bin 500 olarak kaydedildi. Bulaştırma katsayısı ise 0,75'e geriledi. Bu, koronavirüslü on kişinin virüsü ortalama 7,5 kişiye bulaştırdığı anlamına geliyor. Salgının kontrol altına alınabilmesi için katsayının 1'in altında olması gerekiyor.

TSİ 06.11 Çin uluslararası soruşturma çağrılarını reddetti

Koronavirüsün yayılmasında Çin hükümetinin sorumluluğu bulunduğuna dair suçlamalar ve uluslararası soruşturma çağrıları Batı dünyasında giderek daha yüksek sesle dile getirilirken Çin'den konuyla ilgili tartışmalara tepki geldi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Le Yuşeng, Çin'in suçlu olduğu varsayımından yola çıkacak her tür uluslararası soruşturmaya karşı olduklarını belirterek "Çin'i damgalama amaçlı siyasi soruşturmalara kararlılıkla karşı çıkacaklarını" söyledi.

Reuters, dpa, DHA / BK,JD,SÖ,DA,TY

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