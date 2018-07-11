Bir kupa, iki kutlama!

Rusya'daki Dünya Kupası finalinde Fransa’nın Hırvatistan'ı 4-2 yenerek kazandığı maçın bitiş düdüğüyle birlikte kutlamalara başlayan Fransızlar, bugün Paris'te şampiyon futbolcuları karşılayacak.

Fransa Milli Takımı kafilesinin havalimanından otobüsle ulaşacağı Champs-Elysees'deki kutlamalara yüz binlerce kişi katılacak. Kafile daha sonra ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından Elysee Sarayı'nda ağırlanacak.

Moskova'daki final maçını tribünden takip eden ve karşılaşma sonrasındaki ödül törenine de katılan Macron, turnuvadan önce Fransız kafilesi Rusya'ya doğru yola çıkarken “Sizlerden tek isteğim var, Fransa’ya ikinci yıldızı getirin” dediğini ve futbolcuların da bunu gerçekleştirdiğini söyledi. RMC radyosuna konuşan Macron "Onlarla çok ama çok gururluyum" dedi ve oynadığı "harika" futboldan dolayı Hırvatistan Milli Takımı'nı da kutladı.

1998 yılındaki turnuvadan sonra ikinci kez Dünya Kupası'nı kazanan ve şampiyonluk hayali gerçek olan Fransa'da ünlü spor gazetesi L’Equipe "İnanmak için kendinizi cimciklemenize gerek yok, Fransa Milli Takımı Pazar günü tarihine yeni sayfa daha ekledi" başlığını attı.

Paris'teki kutlamalar sırasında çıkan olaylar ise yaşanan sevince gölge düşürdü.

Kutlamalar sırasında çıkan kavgada ciddi şekilde yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılırken, 30 kadar gencin de Champs-Elysees'deki bir mağazayı yağmaladığı bildirildi. Haber bültenlerine yansıyan görüntülerde, Fransız bayraklarına sarılı bazı kişilerin ise polise taş attığı ve çevredeki mağazaların camlarını kırdığı görüldü. Zaman zaman göz yaşartıcı gaz kullanan Fransız polisi kutlamaların yapıldığı Champs-Elysees’yi kısmen tahliye etmek zorunda kaldı. Paris’teki olaylarda yaklaşık 100 kişi gözaltına alındı.

Marsilya ve Ajaccio’da da olaylar çıkarken, Lyon’da 100 kadar kişi polisle çatıştı.

Galip sayılır bu yolda mağlup

Kupayı kaybetmelerine rağmen turnuva boyunca gösterdiği performansla takdir toplayan Hırvatistan'da ise futbolseverler gururlu. Hırvatistan Milli Takımı kafilesini karşılamak üzere on binlerce Hırvat, başkent Zagreb’deki ana meydana akın etti.

Tarihinde ilk kez Dünya Kupası finali oynayan Hırvat milliler de havalimanından kendilerini alacak üstü açık otobüsle başkent caddelerinden geçerek bu meydanda taraftarlarla buluşacak. İşverenlere çağrı yapan Hırvatistan hükümeti, kutlamalara katılabilmeleri için çalışanlara izin verilmesini istedi. Toplu ulaşımın bugün ücretsiz olduğu Zagreb, Hırvatistan bayraklarıyla donatıldı. Moskova’daki finalden sonra milli takım oyuncularını teselli eden Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitarovic teknik ekip ve kadrodaki futbolcuları madalya ile ödüllendirecek.

DW,dpa,AP,rtr/AG,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe