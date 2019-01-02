Bir ayda Berlin’in bir yıllık elektrik ihtiyacı karşılandı

Almanya’da sadece Aralık ayı içerisinde rüzgâr enerjisinden elde edilen elektrik ile Berlin veya Schleswig-Holstein eyaletinin yıllık elektrik ihtiyacının karşılanabileceği açıklandı.

Almanya’daki Enerji ve Su İşleri Birliği (BDEW) tarafından yapılan açıklamaya göre Aralık ayında karada ve denizde kurulan rüzgâr enerjisi santrallerinden toplamda 15 milyar kilovatsaat elektrik elde edildi. Bu miktarın 3,7 milyon kişinin yaşadığı başkent Berlin’in veya 3 milyona yakın nüfusuyla Schleswig-Holstein eyaletinin hane tüketiminden sanayiye kadar bir yıllık elektrik ihtiyacını karşılamaya yeteceği ifade edildi.

Açıklamada 2018’de Almanya’daki brüt elektrik tüketiminin yüzde 38’inin yenilenebilir enerji kaynakları tarafından üretildiği aktarılırken, bu oranın bir rekor olduğu vurgulandı. Ancak açıklamada yenilenebilir enerji konusunda Almanya’daki eksiklere de işaret edildi. Buna göre yenilebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriğin ihtiyaca uygun olarak kullanılabilmesi için elektriği saklama konusunda sıkıntılar yaşanıyor.

Elektrik hatlarının genişletilmesinin hızlanması gerektiğine dikkat çeken birlik, yenilenebilir enerji santrallerinin daha hızlı kurulması gerektiğinin altını çizdi. Birlik aynı zamanda gelecekte güvenli bir elektrik tedariği için yenilebilir elektrik santrallerinin yanı sıra konvansiyonel elektrik santrallerinin de yedek olarak bulunması gerektiğini belirtti.

Tükettiğiniz "gri enerjiden" haberiniz var mı? Çikolata Evlerde ve ofislerde kullanılan elektrik, otomobillerde yakılan benzin dışında, farketmeden harcadığımız bir enerji var. Bir ürünün üretimi, paketlenmesi, nakli ve imhası için kullanılan enerji, gri enerji olarak tanımlanıyor. Örneğin bir paket çikolatanın üretiminde 0,25 kilovat-saat gri enerji kullanılıyor. Aynı miktarda enerji ile yaklaşık yirmi kez makarna pişirebilirsiniz.

Tükettiğiniz "gri enerjiden" haberiniz var mı? Şişelenmiş su Yarım litre şişelenmiş maden suyu 0,7 kilovat-saat gri enerji gerektirir. Bu, aynı miktarda musluk suyundan bin kat daha fazla enerji demek. Uzun mesafeler boyunca taşınan ürünler çok fazla gri enerji üretir. Ancak, bölgesel üreticilerin mallarının kısa mesafelerde araçlarla taşınması, kimi durumlarda uzun mesafeler boyunca toplu taşıma nedeniyle çevreye daha da zararlı olabilir.

Tükettiğiniz "gri enerjiden" haberiniz var mı? Dizüstü bilgisayar Bir dizüstü bilgisayar donanımının üretimi bin kilovat-saat gri enerjiye eşittir. Bu, 40 gün boyunca sürekli olarak elektrikli süpürge kullanmaya eş değer. Enerji tüketiminin karşılaştırılmasında gri enerji dikkate alınmazsa yanıltıcı bir tablo ortaya çıkabilir.

Tükettiğiniz "gri enerjiden" haberiniz var mı? Kot ürünler Bir çift kot pantolonun, 40 kilovat-saatten fazla gri enerjiye tekabül ettiği tahmin ediliyor. Aynı miktarda elektrikle dört yüz saat televizyon izleyebilirsiniz. Gri enerjiyi ölçerken, tüm birincil ürünler ve hammaddelerin çıkarılması da dikkate alınır ve tüm üretim süreçlerinde kullanılan enerji eklenir.

Tükettiğiniz "gri enerjiden" haberiniz var mı? Müstakil ev Yaklaşık 120 metrekarelik bir yaşam alanı ile ortalama tek aile için bir ev yapmak, 150 bin kilovat-saatten fazla enerji gerektirir. Bu, dört kişilik bir ailenin yaklaşık 40 yıllık elektrik tüketimine eş değer. Uzmanlar, bir hane halkının harcadığı her bir euronun bir kilovat-saat gri enerjiye dönüştüğünü hesaplıyor.

Tükettiğiniz "gri enerjiden" haberiniz var mı? Gazeteler Yaklaşık 200 gram ağırlığındaki ortalama bir gazete iki kilovat-saat gri enerji gerektiriyor. Bu, 150 fincan kahvenin hazırlanmasına denk. Gri enerjiyi hesaplamak için gerekli olan verilerin elde edilmesi genellikle zordur. Sonuçlar, ürünlerin üretimi ve nakliyesi ile ilgili ayrıntılara bağlı olarak önemli ölçüde değişebilir.

Tükettiğiniz "gri enerjiden" haberiniz var mı? Akıllı telefonlar Bir akıllı telefonun üretimi, taşınması, depolanması, satılması ve atılması için 220 kilovat-saat gri enerjiye ihtiyaç var. Aynı enerjiyle, telefonunuzu 50 yıl boyunca şarj edebilirsiniz. Gri enerjinin ölçülmesiyle ilgili zorluklar, bu bilgiyi tüketiciye sunmanın önündeki en büyük engel.

Tükettiğiniz "gri enerjiden" haberiniz var mı? Ayakkabı Bir çift ayakkabı üretmek için yaklaşık sekiz kilovat-saat gri enerji kullanılıyor. Bu, ortalama bir buzdolabının iki haftada tükettiği enerji miktarına eşit. Gri enerji, küresel enerji tüketiminin ve aynı zamanda birçok ürünün karbon ayak izini büyük ölçüde artırıyor ve yüksek oranda “gri” CO2 emisyonları üretiyor.

Tükettiğiniz "gri enerjiden" haberiniz var mı? Otomobil Orta boy bir otomobilin daha trafiğe çıkmadan önce 30 bin kilovaat-saatlik gri enerji tükettiği hesaplanmış. Bunu benzine çevirirseniz 36 bin kilometre araç sürebilirsiniz. Gri enerjinin hesaplanmasında ithalat ve ihracat belirleyici rol oynuyor. Örneğin, Almanya’da üretilen bir otomobil, başka bir ülkeye ihraç edildiğinde, üretim sırasındaki emisyonlar Almanya’ya değil o ülkeye sayılıyor.

Tükettiğiniz "gri enerjiden" haberiniz var mı? Tuvalet kağıdı Bir tuvalet kağıdı rulosu, 20 kilovat saat gri enerjiye neden oluyor. Dolaysıyla, tek bir rulo tuvalet kağıdı, 20 çamaşır makinesi kadar enerji tüketiyor. Bununla birlikte, gri enerji tüketiciler tarafından neredeyse hiç bilinmiyor. En azından veri eksikliği nedeniyle. Bununla birlikte, tüketiciler için sürdürülebilirlik önemliyse, gri enerjiyi hesaba katmak gerekir.



AFP/DÇÜ,GA

© Deutsche Welle Türkçe