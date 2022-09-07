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BioNTech CEO'su Prof. Uğur Şahin
Prof. Uğur ŞahinFotoğraf: Christophe Gateau/dpa/picture alliance
SağlıkAlmanya

BioNTech'ten İsrail'le iş birliği planı

57 dakika önce

Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech İsrail'le iş birliğine giderek bu ülkede bir araştırma ve üretim tesisi kurma seçeneğini gözden geçiriyor. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Uğur Şahin İsrail'de temaslarda bulundu.

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ABD'li Pfizer şirketiyle birlikte koronavirüse karşı dünyada üzerinde ilk aşıyı geliştiren Mainz merkezli biyoteknoloji şirketi BioNTech, İsrail'de bir araştırma ve üretim tesisi açma seçeneğini gözden geçiriyor.

BioNTech kurucularından, şirketin CEO'su Prof. Uğur Şahin davet üzerine gittiği İsrail'de Ekonomi Bakanı Orna Barbivai ile bir araya geldi. Şahin temaslarıyla ilgili yaptığı açıklamada, BioNTech'in İsrail'le pandemi önlemleri ve yeni ilaçların geliştirilmesi konularında iş birliğine gidebileceğini söyledi. Mainz merkezli şirket, Almanya dışında ABD (Amerika Birleşik Devletleri), Türkiye, İngiltere, Avusturya ve Çin'de temsilciliklere sahip.

İsrail'in koronavirüsle mücadelesine değinen Şahin, "İsrail, halk sağlığı alanındaki girişimleriyle pandemide örnek ülke haline geldi ve Covid-19 aşılarının ve bu aşıların halk sağlığı açısından öneminin anlaşılmasına katkı sağladı" dedi. Şahin, İsrail'le olası iş birliğiyle ilgili olarak, "Amacımız sadece İsrail'in pandemi önlemlerine yönelik teknolojik çözümleri gözden geçirmek değil, aynı zamanda araştırma konusunda iş birlikleri de inşa etmek" ifadelerini kullandı.

Covid-19 aşısını kullanan ilk ülkelerden biri olan İsrail, 2021 yılı sonunda vatandaşlarına dördüncü aşı tavsiyesinde bulunmuştu. 

 

Reuters / HT,ET

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