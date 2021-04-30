 BioNTech/Pfizer′dan 12-15 yaş grubu için başvuru | AVRUPA | DW | 30.04.2021

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AVRUPA

BioNTech/Pfizer'dan 12-15 yaş grubu için başvuru

BioNTech ve Pfizer şirketleri, geliştirdikleri korona aşısının 12 ila 15 yaşındakilere de uygulanabilmesi için Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) başvurdu.

Libanon Beirut | Coronaimpfung

Alman BioNTech şirketi ve ABD'li ortağı Pfizer, geliştirdikleri Covid-19 aşısının 12-15 yaş grubunda da kullanılabilmesi için Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) başvuruda bulundu.

Şirketlerin ortak açıklamasında, BioNTech-Pfizer aşısının, söz konusu yaş grubunda bulunan 2 bini aşkın kişi üzerinde denendiği, son derece etkili ve güvenli olduğu sonucuna varıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre, ABD'deki bir klinik deneyde aşının bu yaş grubu üzerindeki etkililik oranı yüzde 100 olarak belirlendi. Yan etkilerinin de 16-25 yaş grubundakilerin yaşadıklarıyla benzer olduğu bildirildi.

BioNTech/Pfizer aşısının Avrupa Birliği ve ABD'de şu ana kadar sadece 16 yaş ve üzerindekilere uygulanmasına onay verildi.

"Ciddi fark yaratır"

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, BioNTech/Pfizer aşısıyla ilgili yapılan başvuruya ilişkin haberleri memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Reinbek kasabasındaki bir aşı üretim tesisini ziyareti sırasında konuşan Spahn, BioNTech/Pfizer'ın başvurusunun kabul edilmesi hâlinde, bu durumun Almanya'nın aşı kampanyası açısından "ciddi bir fark yaratacakğını" söyledi.

BioNTech ve Pfizer, daha önce de aynı yaş grubuyla ilgili olarak ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) acil kullanım onayı başvurusunda bulunmuştu.

Avrupa İlaç Ajansı'ndaki onay süreci genellike 4 ila 6 haftada tamamlanıyor.

BioNTech ve Pfizer şirketlerinin geliştirdikleri aşının 11 yaşın altındaki çocuklar üzerindeki etkililiği ve güvenliği konusunda yürüttüğü klinik deneyler devam ediyor.

DW,dpa,AP/CÖ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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