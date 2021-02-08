Biontech/Pfizer aşısının etkisi İsrail’de kanıtlandı

İsrail'de yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, BioNTech ve Pfizer ortaklığında üretilen aşı, koronavirüs salgınına karşı mücadelede çok etkili sonuçlar alınmasını sağlıyor. Clalit Sağlık Hizmetleri Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen araştırmanın sonuçlarına göre, aşı hem semptomatik Covid-19 vakalarında hem de virüs nedeniyle ağır hastalanma oranlarında büyük gerileme kaydedilmesini sağladı.

Geniş çaplı aşılama kampanyası ile ‘model ülke' olarak nitelendirilen İsrail'de yürütülen bu araştırmada iki doz Biontech/Pfizer aşısı olan 600 bin kişinin durumu aynı sayıda, benzer tıbbi geçmişe sahip aşı olmamış kişilerin verileriyle kıyaslandı.

Bu araştırmanın sonuçlarına göre koronavirüs aşısı, semptomatik Covid-19 vakalarının yüzde 94, ağır vaka oranlarının da yüzde 92 oranında düşmesini sağlıyor.

Video izle 08:25 Paylaş Uğur Şahin DW'ye konuştu: Teknik olarak yeni bir aşıyı 6 hafta içinde geliştirebiliriz E-postayla gönder Facebook Whatsapp Web EMail Facebook Messenger Web Kısa link https://p.dw.com/p/3n6xw Uğur Şahin DW'ye konuştu: Teknik olarak yeni bir aşıyı 6 hafta içinde geliştirebiliriz

"Yüksek düzeyde etkili”

Clalit'in Inovasyon Sorumlusu Ran Balicer, geniş çaplı testler sonucunda elde ettikleri bulguları açıklarken, BioNTech/Pfizer aşısının ikinci dozunun yapılmasından sonra aşının çok daha etkili olduğunu gözlemlediklerini duyurdu.

Balicer bunun klinik araştırma sonuçlarıyla örtüştüğünü, "Aşınının gerçek dünyada da ikinci dozdan bir hafta sonra yüksek düzeyde etkili olduğunu gözler önüne serdiğini” söyleyerek dile getirdi.

BioNTech ve Pfizer, ortaklaşa ürettikleri aşı ile ilgili yürüttükleri klinik çalışmalar sonrasında aşının yüzde 95 oranında etkili olduğunu duyurmuşlardı.

İsrail'de daha önce açıklanan bir diğer araştırmanın sonuçları da virüsle enfekte olmaları durumunda aşı olanların daha az virüs ürettiklerini, viral yükün az olması sebebiyle de bulaşıcılığının azaldığını ortaya koymuştu.

Bu arada İsrail'deki ulusal verileri analiz eden Weizmann Bilim Enstitüsü araştırmacıları da, ileri yaşta aşılananlar arasında Covid-19 nedeniyle hastaneye yatırılmak zorunda kalınan, ağır hastalananların oranının düşmeye devam ettiğini duyurdu.

İsrail'de 19 Aralık'tan bu yana yoğun bir aşı kampanyası yürütülüyor. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre bugüne kadar 3 milyon 900 bin kişiye ilk doz, 2 milyon 500 bin kişiye ise iki doz aşı yapıldı. 9 milyonu aşkın nüfusu olan İsrail'de hükümet mart ayına kadar 16 yaşın üstündeki tüm halkın aşılanmasını hedefliyor.

dpa, Reuters/ DA, BÖ

©Deutsche Welle Türkçe