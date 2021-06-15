BioNTech Delta varyantına karşı koruyor mu?

İngiltere Halk Sağlığı (PHE) kurumu, Delta varyantı adı verilen Hindistan kaynaklı mutant koronavirüse karşı BioNTech ve AstraZenaca aşılarınının etkili olup olmadığını araştırdığı çalışmanın sonuçlarını açıkladı. Bilim insanlarının yaptığı veri analizinde bu iki aşının Delta varyantının bulaşması sonrasında Covid-19 hastalığının ağır seyretmesine karşı "çok iyi" koruduğu tespit edildi. Kurum, iki doz aşı olmuş kişilerin virüs bulaşsa bile hastaneye yatma riskini aşılanmamış kişilere oranla yüzde 90'dan daha fazla azalttığına dikkat çekti.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, araştırmanın ikinci doz aşının ne denli önemli olduğunu gösterdiğini söyledi.

Söz konusu araştırma 12 Nisan ve 4 Haziran tarihleri arasında 166 hastanede tedavi altındaki Delta varyantı bulaşmış 14 bin 19 semptomatik vakanın incelenmesiyle gerçekleştirildi. Daha önce Natur adlı bilim dergisinde sonuçları yayımlanan bir araştırmada da BioNTech/Pfizer aşısının Delta varyantına karşı koruduğu tespit edilmişti.

İngiltere'de normalleşmeyi oevam ettirme planı ertelendi

İngiltere'de normalleşme ertelendi

İngiltere'de Delta varyantının hızlı yayılımı nedeniyle korona önlemlerinin kaldırılması planı 19 Temmuz'a ertelendi. 17 Mayıs'ta kafeleri, restoranları ve mağazaları açarak Avrupa'da ilk normalleşme adımlarını atan İngiltere'de, Özgürlük Günü olarak adlandırılan 21 Haziran'da tam açılma kararı verilmesi bekleniyordu. Bu tarihte gece kulüplerinin, tiyatroların tam kapasiteyle açılması planlanmıştı.

BioNTech ve AstraZeneca aşıları nasıl üretiliyor?

Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi BioNTech ve ABD'li Pfizer'in ortaklaşa ürettiği aşı, mRNA adlı yeni bir teknolojisiyle geliştirildi. mRNA aşıları insan vücudundaki hücrelerde, virüste yer alan proteine özgü proteinlerin üretilmesi sağlanıyor. Bağışıklık sistemi böylelikle virüsü tanıyor, antikor üretiyor, virüsle mücadele edebiliyor. Bu aşı, insan vücudundaki hücrelerde, virüse ait proteinlerin benzerlerinin üretilmesini sağlıyor. Böylelikle bağışıklık sistemi tepki olarak antikor üretiyor, virüsle mücadeleye geçiyor.

İngiltere merkezli AstraZeneca aşısı ise viral vektör yöntemiyle üretiliyor. Viral vektör aşılarla grip benzeri hastalık yapan bir virüsün (adenovirüs) genetik müdahale sonrası koronavirüs proteini ile desteklenerek insanda bağışıklık oluşturması amaçlanıyor. Koronavirüsün hücreye tutunduğu proteinler, zararsız hale getirilen grip virüsüyle vücuda enjekte ediliyor ve vücudun bağışıklık kazanması öngörülüyor.

dpa/HS,JD

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