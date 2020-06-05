Bingöl bu sabah da 5.6 ile sarsıldı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün saat 17.24'te meydana gelen, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı 5.7 büyüklüğündeki depremden sonra bu sabah da 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

İçişleri Bakanlığı, dün kaydedilen 5.7 büyüklüğündeki depremden sonra sabaha kadar 90 artçı sarsıntının meydana geldiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada artçı depremlerin ikisinin büyüklüğünün dört üzeri olduğu kaydedildi.

Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Karlıova'nın yanı sıra çevre ilçeler ile Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Tunceli ve Muş'ta da hissedilmişti.

İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada hasarın yoğunlaştığı Dinarbey, Elmalı, Kaynarpınar köylerinde enkaz altında kimsenin bulunmadığını belirtirken, "Bingöl İl merkezinde herhangi bir yıkım veya yaralanma olayı meydana gelmemiştir. Yedisu ilçesinde Elmalı, Kaynarpınar ve Dinarbey köylerinde 8 vatandaşımız göçük altından çıkarılarak hastaneye sevk edilmiştir. Karlıova ilçesi Kaynarpınar Jandarma karakoluna ait gözlem kulesinde meydana gelen hasar sonrası 1 güvenlik korucusu yaralanmış, 1 güvenlik korucusu şehit olmuştur. Kaynarpınar köyünde çatı göçmesi sonucu yaralanan 1 çocuk ambulansla hastaneye sevk edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Bölgede önlemler alındı

Açıklamada, deprem bölgesine mobil koordinasyon tırı, 20 ambulans, 12 UMKE aracı, mobil komuta aracı, acil müdahale ünitesi ve lojistik araç sevk edildiği belirtilelerek, "Siirt, Mardin, Batman, Ağrı, Ankara, Bursa ve Malatya illeri teyakkuza geçirilmiştir. Genelkurmay Başkanlığına ait 2 uçak ile Jandarma Genel Komutanlığına ait 2 helikopter teyakkuzda bekletilmektedir. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından emniyet tedbirleri, çadır kurma ve yardım faaliyetlerini desteklemek amacıyla 2 tabur (487 personel) görevlendirildi. Muş, Adıyaman ve Şanlıurfa illeri taranmış olup herhangi bir olumsuz durumun olmadığı bildirilmiştir. Enerji Bakanlığından alınan bilgilere göre herhangi bir enerji kesintisi olmamıştır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan bilgilere göre Türk Telekomun sabit şebekesinde ve servislerinde herhangi bir olumsuz durum veya kesinti bulunmamaktadır. 7 mobil baz istasyonu bölgeye sevk edilmiştir" denildi.

Açıklamada, Bingöl'e bin 242 çadır, 3 bin 248 yatak, 3 bin 300 battaniye, 3 bin 300 yastık çarşaf seti ile 2 bin 52 mutfak seti sevk edildiği kaydedilirken, Erzurum'un Çat ilçesine 240 çadır, 105 battaniye gönderildiği aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, beraberinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Bingöl'e gitti.

DHA,Anka/AI,TY

©️Deutsche Welle Türkçe