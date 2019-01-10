Binali Yıldırım: 18 Şubat’ta Meclis Başkanlığını bırakacağım

TBMM Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığını bırakacağını açıkladı. CNN Türk'te bir televizyon programına konuk olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) Yıldırım, “Adaylık müracaatımın yapıldığı andan itibaren Meclis Başkanlığı görevimi de bırakacağım” ifadesini kullanarak, “Partim müracaatı yaptığı zaman aynı anda Meclis Başkanlığından ayrıldığıma dair dilekçemi de vermiş olacağım” dedi. Yıldırım, “Benim için Meclis Başkanlığı meselesi 18 Şubat tarihi itibarıyla tamamdır. Görevimi tamamlamış olacağım” şeklinde konuştu.

Aday gösterildikten sonra ilk kez bir televizyon programına konuk olan Binali Yıldırım, henüz resmen aday olmadığını belirterek, “Yapılmayan bir işlem üzerinden tartışmanın gidiyor olması çok rahatsız edici” ifadesini kullandı. Yıldırım, "Bir de hiç aklımın köşesinden hiç geçmeyen şeyler söyleniyor. Esasında geri gelecekmiş de seçimi kaybedip, onun için işi garantiye almak istiyormuş da falan filan… Böyle bir şey yok. Geri dönülmeyen bir yola girdik” dedi.

"Kimse Kürtlerin oyunu çantada keklik görmesin”

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP), 31 Mart'taki seçimler için İstanbul'da aday çıkarmamasının sonucu nasıl etkileyeceği sorusu üzerine Yıldırım, “İster aday çıkarsınlar ister çıkarmasınlar. Bütün İstanbulluların desteğine talibiz. Kimse Kürtlerin oyunu çantada keklik görmesin. Bunu seçimlerde de göreceğiz” şeklinde konuştu.

İstifa etmeden adaylık konusu tartışmalara neden olmuştu

TBMM Başkanı Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilmesinden sonra özellikle muhalefet partilerinden gelen “istifa et” çağrılarını geri çevirmişti.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle parlamento muhabirleriyle yaptığı kahvaltıda konuşan Meclis Başkanı, “Kararımdan vazgeçmiş değilim. Konumuz yasama değil seçim. Siyasi Partiler Kanunu, Mahalli İdareler Seçim kanunlarının ilgili maddeleri Meclis Başkanlığından istifamı gerektirmiyor. Burada üç ayrı mevzuat da istifayı gerektirmiyor. Ben hukuka saygısızlık edecek bir işin içerisinde olmam” demişti.

DW/AÜ,BÜ

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