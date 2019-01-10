 Binali Yıldırım: 18 Şubat’ta Meclis Başkanlığını bırakacağım | TÜRKİYE | DW | 29.01.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

Binali Yıldırım: 18 Şubat’ta Meclis Başkanlığını bırakacağım

TBMM Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binalı Yıldırım, “aday müracaatı yapıldığı andan itibaren” Meclis Başkanlığını bırakacağını açıkladı.

54. Münchner Sicherheitskonferenz MSC - Binali Yildirim (picture alliance/dpa/S. Hoppe)

TBMM Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığını bırakacağını açıkladı. CNN Türk'te bir televizyon programına konuk olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) Yıldırım, “Adaylık müracaatımın yapıldığı andan itibaren Meclis Başkanlığı görevimi de bırakacağım” ifadesini kullanarak, “Partim müracaatı yaptığı zaman aynı anda Meclis Başkanlığından ayrıldığıma dair dilekçemi de vermiş olacağım” dedi. Yıldırım, “Benim için Meclis Başkanlığı meselesi 18 Şubat tarihi itibarıyla tamamdır. Görevimi tamamlamış olacağım” şeklinde konuştu.

Aday gösterildikten sonra ilk kez bir televizyon programına konuk olan Binali Yıldırım, henüz resmen aday olmadığını belirterek, “Yapılmayan bir işlem üzerinden tartışmanın gidiyor olması çok rahatsız edici” ifadesini kullandı. Yıldırım, "Bir de hiç aklımın köşesinden hiç geçmeyen şeyler söyleniyor. Esasında geri gelecekmiş de seçimi kaybedip, onun için işi garantiye almak istiyormuş da falan filan… Böyle bir şey yok. Geri dönülmeyen bir yola girdik” dedi.

"Kimse Kürtlerin oyunu çantada keklik görmesin”

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP), 31 Mart'taki seçimler için İstanbul'da aday çıkarmamasının sonucu nasıl etkileyeceği sorusu üzerine Yıldırım, “İster aday çıkarsınlar ister çıkarmasınlar. Bütün İstanbulluların desteğine talibiz. Kimse Kürtlerin oyunu çantada keklik görmesin. Bunu seçimlerde de göreceğiz” şeklinde konuştu.

İstifa etmeden adaylık konusu tartışmalara neden olmuştu

TBMM Başkanı Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilmesinden sonra özellikle muhalefet partilerinden gelen “istifa et” çağrılarını geri çevirmişti.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle parlamento muhabirleriyle yaptığı kahvaltıda konuşan Meclis Başkanı, “Kararımdan vazgeçmiş değilim. Konumuz yasama değil seçim. Siyasi Partiler Kanunu, Mahalli İdareler Seçim kanunlarının ilgili maddeleri Meclis Başkanlığından istifamı gerektirmiyor. Burada üç ayrı mevzuat da istifayı gerektirmiyor. Ben hukuka saygısızlık edecek bir işin içerisinde olmam” demişti.

 

DW/AÜ,BÜ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

"CHP anayasa ihlâlini geçiştiriyor"

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun, rakibi AKP’li Meclis Başkanı Yıldırım’ın görevini sürdürmesi için "kendi takdiridir" yorumunu yapması, muhalefetin Yıldırım’ın belediye başkanlığı adaylığına yaklaşımını tartışmaya açtı. (11.01.2019)  

Siyaset dünyası - Hakikat dünyası

Banu Güven TBMM Başkanlığı’ndan istifa etmemek için "Seçim siyasi faaliyet değil" diyen Yıldırım’ın siyaset ve hakikat algısını DW Türkçe için yorumladı. (11.01.2019)  

Binali Yıldırım istifa çağrılarını reddetti

AKP’li Meclis Başkanı Binali Yıldırım, partisinin İstanbul Belediye Başkanı adayı olması nedeniyle çıkan istifa tartışmalarına yanıt vererek, “üç ayrı mevzuatın” istifa etmesine gerek olmadığını belirttiğini söyledi. (10.01.2019)  

Benzer içerik

Türkei - AKP-Parteitag - Premierminister Binali Yildirim

Binali Yıldırım istifa çağrılarını reddetti 10.01.2019

AKP’li Meclis Başkanı Binali Yıldırım, partisinin İstanbul Belediye Başkanı adayı olması nedeniyle çıkan istifa tartışmalarına yanıt vererek, “üç ayrı mevzuatın” istifa etmesine gerek olmadığını belirttiğini söyledi.

Türkei - AKP-Parteitag - Premierminister Binali Yildirim

AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım 29.12.2018

AKP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi için adayının TBMM Başkanı Binali Yıldırım olduğu açıklandı.

Präsidentschaftswahlen in der Türkei

Türkiye'de yerel seçimler: "Her yerden sahte seçmen fışkırıyor" 16.01.2019

Türkiye'de yerel seçimlere 'sahte seçmen' gölgesi düştü. Muhalefet, boş arazi, inşaat ve olmayan binalardan binlerce seçmen tespit ettiklerini belirtiyor ve YSK'dan yarın dolacak itiraz süresini uzatmasını istiyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Türkei, Ankara: Oppositionspolitiker Eren Erdem (Getty Images/AFP/ N. Savas)

Erdem’in avukatı: Adaletsizlik duyulsun diye açlık grevine başladı

CHP eski milletvekili Eren Erdem, “Adalet Orucu” olarak adlandırdığı açlık grevine başladı. Avukatı Onur Cingil, Erdem’in “yaşadığı adaletsizliğin tüm Türkiye” tarafından duyulması için bu kararı aldığını söyledi. 

FOTO-GALERİ

Bildergalerie Totale Mondfinsternis 2019 weltweit (Reuters/Y. Herman)

'Kanlı Ay' tutulmasından masalsı dokunuş

'Kanlı Ay' tutulması yine benzersiz kareler yakalama fırsatı sundu. Heykel ve binalara bir de kanlı ay fonuyla bakın.  