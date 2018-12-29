 Binalı Yıldırım istifa çağrılarını reddetti | TÜRKİYE | DW | 10.01.2019

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TÜRKİYE

Binalı Yıldırım istifa çağrılarını reddetti

AKP’li Meclis Başkanı Binali Yıldırım, partisinin İstanbul Belediye Başkanı adayı olması nedeniyle çıkan istifa tartışmalarına yanıt vererek, “üç ayrı mevzuatın” istifa etmesine gerek olmadığını belirttiğini söyledi.

Türkei - AKP-Parteitag - Premierminister Binali Yildirim (picture alliance/AA/M. Aktas/Turkish Prime Ministry)

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, AKP'den İstanbul belediye başkanlığına aday gösterilmesinden sonra özellikle muhalefet partilerinden gelen "istifa et" çağrılarını geri çevirdi.

Demirören Haber Ajansı’nın aktardığı habere göre 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle parlamento muhabirleriyle yaptığı kahvaltıda konuşan Meclis Başkanı Yıldırım, kendisi hakkında devam eden istifa tartışmalarına yanıt verdi.

Bir işe başlarken, sonuçlarının ne olacağını araştırıp öyle karar verdiğini belirten Yıldırım, "Kararımdan vazgeçmiş değilim. Konumuz yasama değil seçim. Siyasi Partiler Kanunu, Mahalli İdareler Seçim kanunlarının ilgili maddeleri Meclis Başkanlığından istifamı gerektirmiyor. Burada üç ayrı mevzuat da istifayı gerektirmiyor. Ben hukuka saygısızlık edecek bir işin içerisinde olmam" dedi.

İstifa tartışmalarının siyasi olduğunu belirten Yıldırım, "Buradan bir çağrıda bulunuyorum; aday olan herkes görevinden istifa etsin. Aday olan belediye başkanları istifa etsin, aday olan milletvekilleri istifa etsin. O zaman ben de ederim" diye konuştu.

CHP'li İmamoğlu'ndan Yıldırım'a "tavsiye"

CHP’nin İstanbul belediye başkanı adayı Ekrem İmamoğlu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Perşembe günü görüştükten sonra televizyonlara yaptığı açıklamada Binali Yıldırım’ın istifasıyla ilgili soruları yanıtladı. İstifa olayının "Meclis Başkanı'nın kendi takdiri” olduğunu belirten İmamoğlu, Yıldırım'a kendi tavsiyesinin "aday olarak gezmek” olduğunu söyledi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı "Anayasa ihlali" açısından tartışma konusu haline geldi. Anayasa’nın 94'üncü maddesi, "TBMM Başkanı, başkanvekilleri, üyesi bulundukları siyasi partinin veya parti grubunun Meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine; görevlerinin gereği olan haller dışında Meclis tartışmalarına katılamazlar; başkan ve oturumu yöneten başkanvekili oy kullanamazlar" ifadesini içeriyor. Ancak Meclis Başkanı Binalı Yıldırım bu madde üzerinden istifa etmesi gerektiği iddiaları reddediyor.

DW/DÇÜ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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