 Bilim Kurulu′ndan aşı olmayanlara yaptırım önerisi | Türkiye | DW | 17.07.2021

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

Türkiye

Bilim Kurulu'ndan aşı olmayanlara yaptırım önerisi

Türkiye'de Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu aşı olmayanların AVM, tiyatro ve sinema salonlarının yanı sıra maç, konser, düğün, kongre gibi etkinliklere alınmamasını önerdi.

default

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, aşı olmayanların alışveriş merkezi, tiyatro, sinema gibi yerlerin yanı sıra maç, konser, düğün, kına, kongre gibi etkinliklerle kalabalık ve kapalı ortamlarda yapılan toplantılara alınmamasını önerdi. DHA'nın haberine göre, Bilim Kurulu'nun önerisi, Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında 14 Temmuz Çarşamba günü yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nda vaka sayılarının seyri, aşı programı ve Kurban Bayram tedbirleri görüşüldü. DHA'nın haberinde, toplantıda özellikle Doğu ve Güneydoğu illerindeki aşılama oranının düşük kalması konusunun masaya yatırıldığı bildirildi.

Toplantıya katılan Bilim Kurulu üyeleri, aşılama oranını artırmak için önerilerini sundu. Toplantının sonunda maç, tiyatro, sinema ve AVM'lerin yanı sıra kalabalık ve kapalı ortamlarda yapılan toplantı, düğün, kına, konser, kongre, dernek buluşması gibi etkinliklere aşı olmayanların alınmaması önerisi öne çıktı. Aşılamanın daha da yaygınlaşması için önemli olduğu değerlendirilen bu önerinin Kabine Toplantısı'nda ele alınacağı belirtildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de şu ana kadar uygulanan birinci doz aşı sayısı 38 milyonu aşarken ikinci doz aşı sayısı da 20 milyonu geçti. Üçüncü dozla birlikte toplam sayı 62 milyonu aşıyor.

16 Temmuz verilerine göre, Türkiye'de kaydedilen yeni vaka sayısı 6 bin 918 olurken 35 kişi daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

DW,DHA/CÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

İkinci doz aşılar için yeni düzenleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir haftada vaka oranlarında kısmi artışın olduğunu açıkladı. Aşılama programında da güncelleme yapıldı, birinci ve ikinci dozlar arasında yeni zaman dilimleri konuldu.  

Almanya "risk bölgesi" kategorisini kaldırıyor

Almanya, seyahat kurallarını değiştirmeye hazırlanıyor. Buna göre risk bölgelerine göre yapılan sınıflandırmadan vazgeçilecek ve Almanya'ya seyahat etmek isteyen herkesten aşı sertifikası ya da test sonucu istenecek.  