 Bilim Kurulu üyesi Özlü: Pandemi 1-2 yıl sürecek | TÜRKİYE | DW | 15.06.2020

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TÜRKİYE

Bilim Kurulu üyesi Özlü: Pandemi 1-2 yıl sürecek

Türkiye'de normalleşme süreciyle birlikte koronavirüs vaka sayılarında artış gözlenirken Bilim Kurulu üyesi Özlü pandeminin dalgalar şeklinde 1-2 yıl süreceği, kontrollü normalleşme dışında seçenek olmadığı mesajı verdi.

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T.C. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, normalleşmeye geçişle birlikte koronavirüs vaka sayılarında gözlenen artışın beklenen bir durum olduğunu belirterek "Salgın yakın zamanda bitecek olsaydı, normalleşmeyi öteleyebilirdik. Ama görünen o ki, bu pandemi dalgalar şeklinde 1-2 yıl sürecek. Bu durumda normalleşmeyi durdurmak veya geciktirmek yerine, kontrollü ve tedbirli normalleşmeyi gerçekleştirmek zorundayız" dedi.

Normalleşme sonrasında artışın miktarı ve devam edip etmeyeceğinin önem taşıdığını belirten Özlü, "Tedbirlere uyarak normalleşmeliyiz. Eskiye dönemeyiz. Virüsle beraber yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor" paylaşımında bulundu.

Özlü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Filyasyon çalışmaları, sorunun nerelerden kaynaklandığını gösterir. Vaka artışının gözlendiği kentlerde il pandemi kurulları, bu verilere göre alacakları kararlarla kontrolü sağlayabilirler… Salgını azdırmadan normalleşme mümkün. Yeni dönemi şöyle tanımlayabiliriz. Maske, mesafe ve hijyenden ödün vermeden, eskiden yaptığın herşeyi yapabilirsin" mesajını verdi.

Diğer yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı 15 Haziran tablosuna göre son 24 saat içinde vaka sayısı 30, yoğun bakım hasta sayısı 5 ve entübe hasta sayısı bir kişilik artış gösterdi. Böylece toplam vaka sayısı 179 bin 831'e, toplam can kaybıysa 4 bin 825'e yükseldi.

Koca artışların belli bölgelerde yoğunlaştığına da dikkat çekerek yayılımı kontrol altına alabilmek için maske ve mesafe kuralının önemine bir kez daha dikkat çekti.

DW/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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