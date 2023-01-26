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Fotoğraf: Klaus Ohlenschläger/picture alliance
SuçAlmanya

Bilgisayar korsan ağı Hive çökertildi

2 saat önce

İnternet kullanıcılarının korkulu rüyasına dönüşen Hive adlı hacker grubu çökertildi. İnternet korsanları fidye uygulamasıyla dünya çapında bilgisayar kullanıcılarını mağdur ediyordu.

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Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) siber suçlarla mücadele eden kurumlar Hive olarak adlandırılane küresel internet korsan (hacker) ağını çökertti.

Stuttgart Savcılığı ve Reutlingen Emniyet Müdürlüğü tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada, söz konusu siber suç ağının dünya çapında bin 500'den fazla şirkete ciddi boyutlarda zarar veren siber saldırıların sorumlusu olduğu belirtildi. ABD Adalet Bakanlığı da çökertilen siber suç ağının, fidye yazılımıyla gerçekleştirdiği şantajlar aracılığıyla 100 milyon dolardan fazla (yaklaşık 92 milyon euro) haksız kazanç elde ettiğini açıkladı.

Uluslararası koordinasyonla Hive'e yönelik yapılan "Dawnbreaker" operasyonu kapsamında çok sayıda bilgisayar sunucusuna el konuldu, ağa ve kullanıcılarına ait veri ve hesaplar güvence altına alındı. Korsan grubunun internet sitelerine erişiminin de engellendiği belirtildi.

Stuttgart Savcılığı ve Reutlingen Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, çökertilen hacker grubunun ciddi siber saldırılar gerçekleştirerek, ağına düşürdükleri şirket veya yetkilileri gasp ettiği ifade edildi.

Sistem nasıl işliyor?

Hive adlı yasa dışı oluşuma mensup bilgisayar korsanları geliştirdikleri yazılımlarla şirketlerin internet ağlarına sızıyor, burada özel kişilerin veya yetkililerin bilgisayarlarındaki verileri ele geçirip şifreliyor. Ardından verilerin şifresini çözme karşılığında fidye talep ediyor. Korsanlar bu yolla 80'den fazla ülkede hastane, okul, finans şirketleri ve kritik öneme sahip altyapıları hedef seçti. Stuttgart Savcılığı, saldırılardan 70 Alman şirketinin olumsuz etkilendiğinin belirlendiğini duyurdu. 

Siber güvenlik firması Avertium'dan yapılan açıklamada Hive tarafından yayılan korsan yazılımın 2021 yılında elektronik mağazaları zinciri Mediamarkt'a yönelik bir hacker saldırısında da kullanıldığı belirtildi. Şirketten yapılan açıklamada, Hive'in ilk olarak Haziran 2021'de faaliyete geçtiği belirtilerek, dünya çapında en gelişmiş on fidye yazılımı ağından biri olarak nitelendirildi.

ABD Adalet Bakanlığı ise FBI'ın Temmuz 2022'de Hive ağlarına sızmayı başardığını belirterek, bu süreçte bilgisayar korsanlarının şifre çözme kodlarının ele geçirildiği ve siber saldırı mağdurlarına bu kodların iade edildiği belirtildi. Böylece söz konusu mağdurların yaklaşık 130 milyon dolar fidye vermelerinin de önüne geçildiği kaydedildi.

 

AFP / TY,ET

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