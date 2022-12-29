Bilgin: EYT düzenlemesi Ocak'ta meclise sunulacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda yapılacak düzenlemeyle ilgili açıklamalarda bulundu.

TRT Haber yayınına katılan Bakan Bilgin, düzenlemenin son hâlini Ocak ayı içinde meclise sunacaklarını söyledi. Bilgin, "Sonraki aşama artık yasalaşma aşaması" diye ekledi.

Bilgin, düzenlemenin yürürlüğe girme tarihininse sürecin meclisteki çalışmalara bağlı olduğunu ifade etti.

"Türkiye'de ortalama bir emeklinin en az üç çalışan tarafından emeklilik primleriyle finanse edilmesi lazım. Rasyonel olan bu. Buna aktif-pasif dengesi diyoruz" diyen Bilgin, oranın 3'ün altına indiğinde "tehlikenin baş gösterdiğini" söyledi.

Bilgin, "Bugün bizim aktif-pasif oranımız 2,1. Bu düzenlemeyle, yani yaş sınırını kaldırarak biz bunu 1,7'ye falan düşürebiliriz. Fakat burada sorun şu: Bu sorunun çözülmesi için daha fazla kayıt içi istihdamın olması lazım. İstihdamı ne kadar artırabilirsek bu oranı yukarı çıkarabiliriz" ifadelerini kullanan Bilgin, istihdamı artırmanın yolunun da ekonomik büyüme olduğunu sözlerine ekledi.

Yaş ortalamaları 49,9

Bakan Bilgin, "Şu anda emeklilikte yaşa takılanların yaş ortalaması 49,9. Yani artık 38 yaşında 42 yaşında, 43 yaşında falan kimseyi emekli etmiyoruz. Yani bu hemen emekli olacak 2,25 milyonun ağırlıklı ortalaması zaten 50 yaşın üzerinde... Zaten yaşlı ve prim gün sayısını fazlasıyla ödemiş insanlar bu düzenlemeden istifade edecekler. Dolayısıyla Türkiye'nin bunu yapması açısından doğru bir zamandayız" dedi.

Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda uzun süredir beklenen düzenlemenin detaylarını dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kamuoyuna açıklamıştı.

Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacağını duyuran Erdoğan, söz konusu düzenlemeyle 2 milyon 250 bin kişinin emeklilik hakkına kavuşacağını belirtmişti. Erdoğan, "Ülkemizde emekli olabilmek için üç şartı; prim ödeme gün sayısını, sigortalılık süresini ve yaşı tamamlamak gerekiyor. Yaptığımız düzenleme, şartlardan ilk ikisini tamamlamış olup da sadece yaş sebebiyle emeklilik bekleyenleri kapsıyor" ifadelerini kullanmıştı.

DW/CÖ,HT