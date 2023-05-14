Bilgileri dışında sandık görevlisi yapılınca oy veremediler

Gaziantep Şahinbey'de çok sayıda seçmen bilgileri dışında başka yerlerde sandık görevlisi olarak kaydedildikleri için oy kullanamadıklarını ileri sürdü.

Gaziantep'in Şahinbey İlçesi'ne bağlı Vatan Mahallesi'nde bulunan Kazım Karabekir İlkokulu'nda çok sayıda seçmen kayıtlı oldukları sandıkta oy kullanamadı. Seçmenler başka seçim merkezlerinde Vatan Partisi adına sandık kurulu üyesi olarak gösterildikleri gerekçesiyle oy veremediklerini ileri sürdü. Okul önünde toplanan ve çoğunluğunun Yeşil Sol Parti'li olduğu belirtilen seçmenler bu duruma tepki gösterdi.

HDP'den yapılan açıklamada da, çoğu Yeşil Sol Parti'nin seçmeni olan yaklaşık bin kişinin bilgileri dışında "Vatan Partisi adına Sandık Kurulu Üyesi" olarak kaydedildiği bildirildi.

Özellikle yaş almış ve okuma-yazma bilmeyen kişilerden oluşan seçmenlerin bu nedenle kayıtlı oldukları sandıklarda oy kullanamadıkları ifade edilen açıklamada şöyle denildi:

"Kayıtlı oldukları sandıklara gittiklerinde durumdan haberdar olan seçmenler ellerinde 142 belgesi de olmadığı için görevli oldukları sandıklarda da oy kullanamamıştır. Duruma ilişkin tutanak tutulmuştur. İlçe Seçim Kurulu ‘Düzenleyeceğimiz belgeyi alırlarsa oy kullanabilirler’ cevabını vermiştir. Muhalif seçmenin oy kullanmasını engellemeye yönelik bu hamleye karşı HDP ve Yeşil Sol Parti Seçim Takip ve Koordinasyon Merkezi gerekli girişimlerini sürdürmektedir.”

"Sadece bir okulda 657 seçmen sandık kurulu üyesi yapılmış"

Olayın geçtiği okulda bir vatandaş tarafından da tutanak tutuldu.

Aynı okulda bulunan Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) avukatlarından Yusuf Kartalav ise konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı’na şu açıklamayı yaptı:

"Gaziantep bölgesinde Kürt seçmen ve YSP seçmenin yoğunlukta olduğu bölgelerde yurttaşlar sabah saatlerinde oy kullanmaya geldiğinde listeye bakıldığında haberi ve bilgisi dahi olmadan başka partilerden özellikle Gaziantep nezdinde Vatan Partisi'nden sandık kurulu üyesi yapıldığı görülüyor. Oy kullanamıyorlar. Vatandaşlardan herhangi birisinin haberi olmadan sandık kurulu üyesi yapılmışlar. Sadece bir okulda 657 seçmen sandık kurulu üyesi yapılmış. Bunların arasında engelliler, yaşlılar, okuma yazma bilmeyen çok fazla yurttaş var."

Sadece bir okulda 657 seçmenin, bir diğer okulda ise bine yakın seçmenin oy kullanadığını ifade eden Kartalav, "Yeşil Sol Parti, yurttaşları adliyeye götürüp 142 evrakı aldıktan sonra oy kullandırmaya çalışmakta. Ancak ne yazık ki 10 seçmenden sadece biri kabul edilmektedir. İl Seçim Kurulu ile görüşüldü tüm talepler reddedildi. Elimizde kesin bir veri bulunmamakla beraber 5 bin seçmen olduğunu tahmin etmekteyiz" dedi.

142 evrakı nedir?

Yüksek Seçim Kurulu'nun sandık kurullarının görev ve yetkilerine dair yayınladığı genelgede, sandık kurulu başkan ve üyeleriyle bina sorumlularının, seçimin güvenliğinden sorumlu kolluk kuvvetlerinin, sandık kurulu üyelerini görev yerine ulaştırmakla sorumlu kişilerin, seçmen olduğunu, hangi seçimde oy kullanabileceğini ve seçmen listelerindeki bilgilerini kapsayan bir belge verilir. 142 belge diye bilinen bu evrak ile seçmen listesine kayıtlı olmayan kişilerin oy kullanması mümkün hale gelir.

ANKA/TY,ETO

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