 Bild: Erdoğan Almanya′ya resmi ziyarette bulunacak | ALMANYA | DW | 27.07.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

Bild: Erdoğan Almanya'ya resmi ziyarette bulunacak

Alman gazetesi Bild, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya resmi ziyarette bulunacağını bildirdi. Gazeteye göre, ziyaretin Eylül ayı sonunda gerçekleşmesi bekleniyor.

default

Alman Bild gazetesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi. Gazete, muhtemelen Eylül ayı sonunda düzenleneceğini belirttiği ziyarete ilişkin haberini Berlin ve Ankara'daki hükümet kaynaklarına dayandırdı.

Bild, söz konusu ziyaretin Erdoğan'ın 2014 yılından bu yana Almanya'ya gerçekleştireceği ilk resmi ziyaret olacağını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Temmuz'da Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO zirvesi sırasında Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir ikili görüşme gerçekleştirmişti. Alman haber ajansı dpa, görüşmeye ilişkin haberinde Erdoğan'ın en geç sonbaharda Almanya'yı ziyaret etmek istediğini bildirmişti.

Ankara - Berlin ilişkileri, Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlayan OHAL uygulaması ve gazeteci Deniz Yücel ile insan hakları aktivisti Peter Steudtner dâhil bazı Alman vatandaşlarının tutuklulukları nedeniyle gerilmişti. İki ülke arasındaki tansiyon, Steudtner'in Ekim 2017'deki tahliyesinin ardından Yücel'in de Şubat ayında serbest bırakılmasıyla düşmüştü.

DW,rtr/CÖ,SÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

dpa: Erdoğan sonbaharda Almanya’yı ziyaret etmek istiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Brüksel’deki NATO zirvesi sırasında Başbakan Merkel ile ikili görüşmede biraraya geldiği belirtildi. Alman haber ajansı dpa, Erdoğan'ın sonbaharda Almanya'yı ziyaret etmek istediğini bildirdi. (12.07.2018)  

Berlin'den 'Merkel Erdoğan’ı davet etti' haberlerine yalanlama

Alman hükümet kaynakları, Başbakan Angela Merkel'in Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçimler sonrası Berlin'e davet ettiği yönündeki haberleri yalanladı. (29.05.2018)  

Almanya Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırıyor

Almanya, Türkiye'deki Alman şirketlerine sağlanan Hermes kredi ve yatırım garantilerine getirdiği 1,5 milyar euroluk üst sınırın süresini uzatmayacak. Berlin yönetimi, Türkiye'ye karşı seyahat uyarısnı da hafifletti. (21.07.2018)  

Benzer içerik

Länderspiel Deutschland Saudi Arabien Fan Protest Mesut Özil

FR: Özil'in Erdoğan'la fotoğrafını eleştirenler susmamalı 24.07.2018

Alman gazetelerinin baş yorum konusunu Mesut Özil’in milli takımı bırakma gerekçesine gösterilen tepkiler oluşturuyor.

Verhältnis Deutschland Türkei

Merkel'in Türkiye ile 'yapıcı diyalog' arayışı 06.07.2018

Berlin diplomasi kulislerinde Türkiye-Almanya ilişkilerinde "al-ver diplomasisinin" ağırlık kazanacağı, Erdoğan'ın "Yeni Türkiye'yi" inşa etme sürecindeki hamlelerinin de ilişkilerin geleceğini belirleyeceği konuşuluyor.

WM 2018 Deutschland Südkorea Mesut Özil

Die Welt: Özil karışık duygular içinde 23.07.2018

Mesut Özil’in Alman futbol milli takımını bıraktığını açıklaması ve Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler Alman gazetelerinden seçtiğimiz yorumların konularını oluşturuyor.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Deutschland Reinhard Grindel, DFB-Präsident (picture-alliance/dpa/A. Arnold)

Federasyon Başkanı ırkçılık suçlamasını geri çevirdi

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Grindel, Mesut Özil’in federasyona ve kendisine yönelttiği ırkçılık suçlamasını reddetti. Grindel federasyon olarak her zaman ırkçılık ve ayrımcılığa karşı çıktıklarını vurguladı. 

FOTO-GALERİ

Recycling bins (Fotolia/TrudiDesign)

İklim değişikliğini nasıl durdurabilirim? Şimdi başla!

İklim değişikliği konusunda her gün yeni uyarılar duyuyoruz. Küresel ısınmayı azaltmak için ne gibi bireysel eylemler yapılabilir? Yeni bir araştırmanın bu konuda somut önerileri var. 