 Bild: Demiryoluna 50 milyar euro ek yatırım yapılacak | ALMANYA | DW | 24.03.2019

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ALMANYA

Bild: Demiryoluna 50 milyar euro ek yatırım yapılacak

Bild am Sonntag gazetesi, Alman hükümetinin demiryolu altyapısına önümüzdeki 10 yılda 50 milyar euroluk yatırım yapmaya hazırlandığını bildirdi.

Deutsche Bahn ICE 4 (cc-by: Rob Dammers)

Almanya'da demiryolu altyapısına önümüzdeki 10 yılda 50 milyar euroluk yatırım yapılacağı bildirildi. Haberi duyuran Bild am Sonntag gazetesi, kaynaklarını açıklamadı.

Bild'in haberine göre, Alman Maliye Bakanlığı 10 yıllık bir yatırım programını hayata geçirmeyi hedefliyor. Planlanan yatırım kapsamında, demiryolu ağının bakımı için kullanılan fona 2020 ile 2025 seneleri arasında yıllık 1 milyar euro, 2025 ile 2030 arasında ise yıllık 2 milyar euro ek kaynak aktarılacağı belirtildi.

Gazete, geri kalan miktarın nasıl harcanacağı konusunda ise bilgi vermedi. Devlet kontrolündeki Alman demiryolu şirketi Deutsche Bahn'ın (DB) hâlihazırda 20 milyar euro borcu bulunuyor.

Demiryolu planını her beş yılda bir gözden geçiren Alman hükümeti, şu an bakım çalışmalarına yıllık 3,5 milyar euro harcıyor.

Detuschland Bahn - Zugverspätung

Deutsche Bahn seferlerinde yaşanan gecikmeler nedeniyle şikâyetler yoğunlaşıyor.

Avrupa'nın en büyük demiryolu şirketi olan DB'nin bir sözcüsü, Bild'e yaptığı açıklamada, konuya ilişkin sürdürülen görüşmeler konusunda yorum yapmaktan kaçındı ancak söz konusu planların süresinin beş yıldan 10 yıla çıkarılmasının "kendileri için yararlı olacağını" söyledi.

Böyle bir durumda "planlama güvenliği" açısından kazanımlar elde edeceklerini belirten sözcü, "İnşa çalışmalarımızı da daha iyi koordine edebilir ve demiryolu trafiğine etkisini daha da azaltabiliriz" ifadesini kullandı.

Planlandığı iddia edilen yatırımın hayata geçirilebilmesi için Federal Meclis tarafından onaylanması gerekiyor.

DB'ye yönelik eleştiriler artmıştı

Söz konusu yatırım planıyla ilgili haber, eskiyen demiryolu altyapısına dair güvenlik endişeleri ve DB seferlerinde yaşanan gecikmeler nedeniyle yapılan şikâyetlerin yoğunlaştığı bir dönemde geldi.

DB geçen ay yaklaşık 10,7 milyar euro değerinde bir modernizasyon projesi başlatmıştı.

Şirket bu projeyle bin 500 kilometrelik rayın yanı sıra 650 tren istasyonu ve 300 köprünün iyileştirilmesini hedefliyor. DB, trenlerin dakiklik oranının yüzde 70'e düşmesi üzerine, verimliliği artırmak amacıyla özel bir yetkili atamıştı.

 

DW,rtr/CÖ,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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